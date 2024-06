A batalha dos Panthers-Oilers fora do gelo inclui Mario Kart e Poker

EDMONTON – A final da Stanley Cup de 2024 é uma batalha entre os Edmonton Oilers e os Florida Panthers. Duas equipes de países diferentes com legados diferentes. Cada equipe tem sua própria filosofia sobre como passar o tempo adequadamente em voos maratonos entre as cidades.

A final da Stanley Cup também é Team Mario Kart vs. Team Poker.

Os Oilers e os Panthers estabeleceram um recorde da NHL para a maior distância entre duas equipes em uma final da Stanley Cup, com 2.541 milhas. É muito tempo no ar e muito tempo para ser passado.

Os Oilers passam esse tempo com jogos de Mario Kart no console Nintendo Switch.

Os fãs ouviram pela primeira vez sobre essas viagens pela Rainbow Road durante a série final da Conferência Oeste de Edmonton contra o Dallas Stars. Após a vitória no jogo 5, o goleiro Stuart Skinner foi questionado sobre a chance de garantir uma viagem à final da Stanley Cup em Edmonton e acalmar seus nervos.

“Apenas fique no momento. Amanhã, poderei viver minha vida e entrar no avião e vencer esses caras no Mario Kart. Provavelmente conseguirei alguns primeiros lugares. Tenho certeza disso”, disse ele, confiante. .

Ele usou Mario Kart para os mesmos meios terapêuticos após o jogo 2 da final da Stanley Cup, quando os Oilers voltaram de Fort Lauderdale perdendo por 2 a 0 na série.

“Não vou ligar a TV. Apenas Mario Kart”, disse ele. “Fui incrível. Ganhei muitos jogos. Perdi alguns, mas não precisamos conversar sobre isso.”

Skinner disse que joga como Toad, “mas honestamente, eu poderia ser qualquer um”. A estrela dos Oilers, Connor McDavid, interpreta Luigi, enquanto o companheiro de linha Ryan Nugent-Hopkins é Mario.

“Ele quer ser como eu, então escolhe personagens com bigode”, disse Skinner.

O defensor Darnell Nurse não joga com um personagem específico.

“Darnell meio que muda de vez em quando”, explicou Skinner. “Ele só quer encontrar uma maneira de nos vencer, o que nunca acontece.”

Os Oilers não são o único time que chegou à final da Stanley Cup enquanto disparavam cascos de tartaruga uns contra os outros.

Tanto o Washington Capitals quanto o Vegas Golden Knights jogaram Mario Kart 64 durante a final de 2018 em seus hotéis. O atacante TJ Oshie se interessou tanto pelo jogo que comprou um Nintendo 64 para treinar em casa e, depois que Washington ganhou a Copa, fez uma tatuagem do inimigo de Mario, Wario, na coxa.

O que há com os jogadores da NHL e Mario Kart?

“Acho que estamos apenas seis horas em um avião”, disse Skinner. “Você precisa encontrar algo para fazer. Pode ser ir ao cinema, jogar, jogar cartas, o que quer que você possa encontrar. Tirar uma soneca. Então, tivemos muito tempo para apenas sair um com o outro.”

O videogame também tem uma função prática.

“Por mais engraçado que pareça, é uma ótima maneira de se relacionar com seus companheiros de equipe. Rir uns com os outros e nos conhecer em um nível um pouco melhor”, disse Skinner.

Mas é competitivo. Assim como os jogos de pôquer do avião do time Panthers, que ajudam quem está no jogo a passar o tempo e proporcionam entretenimento aos espectadores.

Caso em questão: os Panteras recentemente tiveram seu voo para Edmonton para o jogo 3 adiado devido a chuvas torrenciais e inundações no sul da Flórida. Claro, havia outras maneiras de se divertir – como aplaudir de pé quando um treinador de equipe saturado entrava no avião vindo da chuva – mas o jogo de pôquer era o principal deles.

“Os caras que jogavam cartas tiveram um pouco mais de tempo para ganhar ou perder algum dinheiro, e estávamos apenas observando como as coisas aconteciam”, disse o central Anton Lundell.

Há um grupo central de Panteras que joga pôquer em voos. Matthew Tkachuk, Nick Cousins, Aaron Ekblad, Sam Bennett e Carter Verhaeghe estão sentados. Gustav Forsling e Josh Mahura estão perto deles e jogam também.

“É muito intenso. Nós nos divertimos porque é competitivo como seria de esperar”, disse o defensor Aaron Ekblad.

Alguns jogadores conhecem suas cartas. Outros pensam que sim.

“Eu não sou nada bom, mas há alguns caras bons que são”, disse Verhaeghe. “Quero dizer, Gustav é muito bom. E [Ekblad] acha que ele é muito bom.”

Cousins ​​foi considerado o pior jogador da mesa por Bennett. Ekblad disse que Kyle Okposo, que participa de algumas mãos, recebeu “muito dinheiro dos meninos” desde que se juntou ao time no prazo final de negociação.

O defensor Brandon Montour não joga.

“Eu tiro sarro de alguns caras que estão jogando, mas isso é tudo”, disse ele.

Por que ele não aposta?

“Só porque você tem que se comprometer. Esses caras vão jogar, eu nem sei… quanto tempo dura o vôo para Edmonton? Tipo seis horas? Os caras vão jogar desde uma hora antes da decolagem até assim que nós terra, então não vou jogar por sete horas”, disse ele.

Sete horas exigiriam bastante dinheiro.

“Para alguns”, disse Montour, rindo.

O pôquer não é o único jogo de cartas nos voos dos Panteras. Center Kevin Stenlund disse que há outra mesa no avião tocando “Seven Up, Seven Down”.

“É diferente. Mas os dois jogos são intensos”, disse ele. “É um vôo longo. São muitas cartas, mas definitivamente ajuda a passar o tempo.”