A campanha de Biden já arrecadou US$ 28 milhões para arrecadação de fundos em Hollywood

Presidente Biden Os cofres da campanha de Hollywood estão se enchendo de dinheiro de Hollywood… incluindo US$ 28 milhões e contando com um grande evento de arrecadação de fundos que está prestes a quebrar recordes.

A campanha de reeleição de Prez disse ao TMZ … A campanha de 46 já arrecadou US$ 28 milhões no evento de arrecadação de fundos de sábado em Los Angeles, tornando-se a maior arrecadação de fundos democrata na história dos EUA.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que dezenas de milhões desse número vem da venda antecipada de ingressos para o evento de sábado à noite, que contará com uma programação repleta de celebridades… encabeçada por George Clooney, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, Jason Bateman. , Jack Black, Kathryn Hahn, Sheryl Lee Ralph e até Barack Obama.

E veja só… nos disseram que vários milhões dos US$ 28 milhões até agora são cortesia de pequenos doadores de dólares – o que significa que muitas pessoas comuns contribuíram para a causa de JB.

Em termos do que exatamente será discutido nesta arrecadação de fundos no sábado – fomos informados de que muitas questões serão abordadas… incluindo várias peças de legislação que Biden aprovou durante seu primeiro mandato. Então, não serão apenas celebridades conversando… são questões de bronze também.

Resumindo… será um quem é quem para JB, e como POTUS estará em uma das partes mais ricas do país – sua campanha deverá arrecadar uma grande quantidade de dinheiro.

Veja bem… os US$ 28 milhões que nos disseram que Joe já levantou contas em dinheiro ANTES do evento real – nesse ritmo, Joe parece preparado para sair de Los Angeles com os cofres cheios.