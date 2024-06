A cigana Rose Blanchard diz que fez experiências com mulheres na prisão

No último episódio de “Gypsy Rose: Life After Lock Up” da Lifetime, GRB revela que ela estava imersa em uma jornada de autodescoberta no Centro Correcional Chillicothe do Missouri – uma prisão estadual para mulheres – depois que sua filha se apaixonou quando criança. ela questiona sua identidade sexual.

Gypsy diz… “Acho que já beijei mais garotas do que garotos.” Desde que saiu – Gypsy esteve com dois homens… ela era casada com Ryan Anderson e agora… ela está namorando seu ex-noivo Ken Urker .

O trem do amor de GRB e Ryan pisou no freio em abril, quando ela entrou com os papéis do divórcio … e ela não perdeu tempo voltando para a montanha-russa do romance, confirmando para nós que estava de volta com o ex-noivo Ken com uma selfie de beijo quente o seguinte no final daquele mês.