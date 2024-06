A classificação Madden 25 de Travis Kelce deixou os fãs chateados, mas por quê?

Tele esperava muito MaddenNFL 25 está programado para ser lançado em 16 de agosto de 2024, e os fãs da NFL em todos os lugares estão aguardando ansiosamente a chance de lançar o novo jogo em seus consoles. Tal como acontece com todos os verões, há um burburinho de excitação e especulação em torno das classificações dos jogadores de elite no jogo.

Uma das designações mais procuradas em Madden é a classificação “99 geral”e os fãs aguardavam ansiosamente o anúncio de quais jogadores receberão esta rara homenagem.

A espera finalmente acabou, pois foi revelado que Patrick Mahomes, Christian McCaffrey, Justin Jefferson, Tyreek Hill e Travis Kelce todos receberam a prestigiada classificação geral de 99 no novo jogo Madden.

Fãs questionam decisão de dar Kelce 99 geral

No entanto, o anúncio gerou alguma polêmica entre os fãs, principalmente no que diz respeito ao Travis Kelceinclusão no clube 99 geral. Alguns fãs expressaram surpresa e ceticismo sobre a alta classificação de Kelce, com um usuário comentando: “Kelce teve um ano ruim na temporada regular. Não parece que ele deveria estar aqui.”

Outro fã ecoou esse sentimento, afirmando: “Kelce não deveria ter 99 anos”. Há até especulações sobre a influência da namorada famosa de Kelce, com um fã atribuindo humoristicamente sua classificação a “Taylor Swift embora”.

Apesar das reações mistas dos fãs, uma coisa é certa: quando o novo jogo Madden for lançado em agosto, o jogador de Kelce será sem dúvida uma força a ser reconhecida no campo virtual. Suas excepcionais habilidades e contribuições para o Chefes de Kansas City solidificaram sua reputação como jogador de classe mundial, e espera-se que sua contraparte virtual no Madden NFL 25 reflita isso.

À medida que os fãs continuam a debater e especular sobre as classificações dos jogadores no próximo jogo, uma coisa permanece clara: Madden NFL 25 está preparado para oferecer uma experiência emocionante e envolvente para os jogadores e entusiastas do futebol. Seja debatendo as classificações dos jogadores ou antecipando ansiosamente o lançamento do jogo, a empolgação em torno do Madden NFL 25 é palpável.