A dupla dos Yankees Aaron Judge e Juan Soto estão arrasando na MLB

É a questão que quase todos os treinadores que enfrentaram o New York Yankees nesta temporada enfrentaram: como você lida com uma escalação com Juan Soto e Aaron Judge rebatendo consecutivamente?

Não há uma resposta fácil, especialmente porque Judge apertou o botão em um início lento, três dias depois de maio, e disparou um maçarico para os arremessadores adversários. O técnico do Minnesota Twins, Rocco Baldelli, sorriu quando foi questionado sobre isso no início deste mês.

“Não tenho nada de especial aqui”, disse Baldelli. “Não existe uma maneira ideal de atacar os caras que são os melhores no jogo no que fazem”.

Raramente os dois melhores rebatedores do beisebol estão no mesmo time. Mas os números ilustram que Judge e Soto não são apenas os melhores rebatedores do esporte, mas uma das maiores duplas de todos os tempos, já atraindo comparações com os lendários combos dos Yankees do passado, de Babe Ruth e Lou Gehrig a Mickey Mantle e Roger Maris. Eles se complementam quase à perfeição, uma combinação canhoto-direito que apresenta números históricos ao exaurir pacientemente os arremessadores com notável disciplina e punir ruidosamente os erros.

Soto, 25, está com rebatidas de 0,320 com 17 home runs e 1,025 OPS em sua primeira temporada em Nova York. Judge, o capitão de 32 anos, está rebatendo 0,302 com 1,118 OPS e 25 home runs, os melhores da MLB.

Os outfielders classificam-se em primeiro e segundo lugar nos majores em OPS, OBP, wRC+ e wOBA. O fWAR 4.3 de Soto está em quarto lugar. O fWAR 5.0 do juiz é o primeiro. Judge está a caminho de 57 home runs dois anos depois de quebrar o recorde da Liga Americana de 62. Soto está a caminho de conquistar o ouro na agência gratuita neste inverno, antes de completar 26 anos.

Se eles permanecerem saudáveis ​​e produtivos na escalação dos Yankees, é aqui que Aaron Judge e Juan Soto se projetam entre os 10 melhores combos WAR de dois homens de todos os tempos, de acordo com ESPN Stats & Information. Ano Equipe Duo GUERRA Combinada 1927 Ianques de Nova Iorque Babe Ruth, Lou Gehrig 24,5 2024 Ianques de Nova Iorque Aaron Juiz, Juan Soto 20,9* 1930 Ianques de Nova Iorque Babe Ruth, Lou Gehrig 19,9 1928 Ianques de Nova Iorque Babe Ruth, Lou Gehrig 19,7 1906 Cochilos em Cleveland Nap Lajoie, Terry Turner 19.3 1996 Mariners de Seattle Alex Rodriguez, Ken Griffey Jr. 19.1 1931 Ianques de Nova Iorque Babe Ruth, Lou Gehrig 19.1 2002 Gigantes de São Francisco Barry Bonds, Jeff Kent 18,9 2001 Gigantes de São Francisco Barry Bonds, Rich Aurilia 18,6 1923 Ianques de Nova Iorque Babe Ruth, Aaron Ward 18,5 *Projeto, através dos jogos de quinta-feira

Eles têm sido o motor do melhor recorde nas ligas principais e de um ritmo de 112 vitórias.

“Esses dois caras se beneficiam de um elenco de apoio forte e equilibrado, mas [also] a proximidade que existe dentro da equipe… e como eles estão se comunicando e como estão conversando entre si”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone. “Certamente, Aaron e Juan são os melhores rebatedores do esporte Mas diferente. [One’s] destro, canhoto. Existem diferentes confrontos que favorecem caras diferentes, mas ter outro cara com quem eles se identificam, ao contrário de muitos de nós. Eu vi isso, eu acho, ser benéfico.”

Foi o que a organização imaginou quando o gerente geral Brian Cashman decidiu enviar cinco jogadores para o San Diego Padres para substituir Soto e o outfielder Trent Grisham em dezembro, sabendo que o mandato de Soto nos Yankees poderia terminar após uma temporada. O preço, eles consideraram, valia a pena pagar para fazer parceria com Soto e Judge para uma disputa de campeonato.

“Isso”, disse Boone, “é o que imaginei e fantasiei desde o dia em que aconteceu.”

A fantasia demorou mais para ser formulada do que o esperado. Enquanto Soto teve um início escaldante, Judge definhou durante as primeiras cinco semanas da temporada enquanto fazia a transição para jogar no campo central todos os dias. Judge emergiu de uma derrota em 2 de maio para o Baltimore Orioles com uma linha de barra de 0,197/0,331/0,393. Suas lutas foram analisadas de todos os ângulos. A mecânica dele estava desligada? Ele estava saudável? Ele estava apenas um passo mais lento?

Mas Judge destruiu os arremessadores desde então. Ele está rebatendo 0,413 com uma porcentagem de 0,528 na base, 19 home runs e 15 duplas nos últimos 36 jogos. Ele está rebatendo 1.000 com quase tantas caminhadas (31) quanto eliminações (33) durante o trecho. Seus 1.528 OPS ao longo do período são mais de 400 pontos melhores do que qualquer outro jogador nas majors. Seu 310 wRC+ é 109 pontos melhor que qualquer outro. Seu 4,5 fWAR é 1,9 melhor do que qualquer outro.

Enquanto isso, a única fase difícil de Soto na temporada durou todos os oito jogos em que ele acertou 4 de 31, de 9 a 16 de maio. O trecho foi longo o suficiente para o defensor direito praticar rebatidas extras em campo com vários treinadores. horas antes de enfrentar o Chicago White Sox em 17 de maio. Soto então fez 4 a 4 com dois home runs na vitória.

“Eu definitivamente estava trabalhando no meu swing”, disse Soto. “Tentando encontrar novamente aquela sensação de que estava acertando a bola no primeiro mês e recuperando aquela sensação e recuperando a confiança.”

Domingo, 19h horário do leste dos EUA: Yankees-Red Sox

Os Yankees, como resultado, estão 27-7 com Soto e Judge na escalação juntos desde 3 de maio.

“Eu diria que é o melhor 2-3 de todo o beisebol, e acho que eles mostraram que é esse o caso, dia após dia”, disse o apanhador dos Yankees, Austin Wells. “Quando eles estão na escalação, temos uma grande chance de vencer qualquer time de beisebol.”

Nenhum adversário sabe disso mais do que os Gêmeos. Os Yankees já venceram a série da temporada em Minnesota, indo 6-0 com um diferencial de mais de 20 corridas em duas séries no mês passado. Judge fez 10 de 20 com sete caminhadas, seis duplas, um home run e 1.680 OPS nas seis vitórias.

“Você tem que lançar para eles”, disse Baldelli em 5 de junho. “Você realmente não quer colocar um na base para enfrentar o outro. Esse não é um bom plano, pelo menos na minha opinião.”

Mais tarde naquele dia, Soto e Judge combinaram para fazer 2 de 6 com três caminhadas, cinco RBIs e três corridas enquanto os Yankees continuavam seu domínio sobre Minnesota com uma vitória por 9-5.

O clube levou um susto na noite seguinte, porém, quando Soto saiu de um caso atrasado pela chuva com desconforto no antebraço esquerdo. A prova estava marcada para o dia seguinte. De repente, as esperanças dos Yankees na World Series estavam em jogo, mas Soto e os Yankees receberam a melhor notícia possível: nenhum dano estrutural, apenas inflamação. O status de Soto foi rotulado no dia a dia, mas ele não jogou no confronto de fim de semana contra o Los Angeles Dodgers depois de ser titular nos primeiros 64 jogos do Yankees.

A ausência de Soto foi palpável em duas derrotas para os Dodgers no início da série marcante, a tal ponto que a multidão gritava por Soto enquanto Grisham, seu substituto na escalação, rebatia na final de domingo. Grisham reverteu seus sentimentos com um home run de três corridas, mas o comportamento dos torcedores incomodou Judge, que defendeu Grisham e disse: “Não fiquei muito feliz com isso”, ao mesmo tempo em que notou a presença incomparável de Soto.

“Ele carrega esse time o ano todo”, disse Judge sobre Soto. “E sempre que você enfrenta bons times como este e os fãs pagam para nos ver fazer o nosso trabalho, eles querem ver o que há de melhor”.

Quatro dias depois, Soto e Judge estavam de volta ao time juntos em Kansas City, ocupando os 2º e 3º lugares, na vitória por 10-1 sobre o Royals. Estava longe de ser a primeira vez – e provavelmente não será a última vez – Soto e Judge causaram estragos em um oponente. Os Yankees estão contando com isso até o final de outubro.

“Você percebeu imediatamente que isso é uma coisa boa”, disse Boone. “Certamente, isso aconteceu até agora.”