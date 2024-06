A entrevista de Bill Maher com Jiminy Glick é histericamente engraçada

Dane-se todas as coisas importantes Bill Maher diz… sua entrevista na sexta à noite com Jiminy Glick foi extremamente engraçado … e você se atreve a assistir e não perder o controle de tanto rir.

O apresentador de ‘Real Time’ virou o jogo durante o segmento de entrevista individual do programa. Bill queria divulgar seu novo livro best-seller do New York Times, “What This Comedian Said Will Shock You”, então ele decidiu ser o entrevistado.