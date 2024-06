A equipe dos EUA é estrelada por Suni Lee e modelo Caeleb Dressel para Kim K’s SKIMS antes das Olimpíadas

Estrelas da equipe dos EUA Suni Lee dar Caeleb Dressel estão buscando ouro com estilo… arrasando Kim Kardashian da linha SKIMS antes das Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2024 em Paris.

Os grandes atletas aproveitaram a mais recente colaboração da marca com os Vermelhos, Brancos e Azuis para uma sessão fotográfica antes da competição deste verão… exibindo as suas figuras atléticas no processo.