A esposa de Jason Biggs diz que ficou ‘horrorizada’ depois de assistir ‘American Pie’

Jason Biggs tem sorte que sua esposa não assistiu “American Pie” antes de eles terem feito seus votos… porque ela diz que ficou totalmente “horrorizada” com o filme – mesmo que ela tenha rido.

Jenny Mollen – que se casou com Biggs em 2008 – disse ao Correio de Nova York ela não tinha assistido ao clássico de 1999 quando conheceu seu futuro marido … acrescentando que se considerava muito “intelectual” para considerar isso.

Isso mudou no primeiro ano deles, quando JM finalmente sentou-se para assistir com o ator – e, graças a Deus, ela esperou porque talvez ela não tivesse dado a Biggs

Jenny diz que ficou horrorizada enquanto assistia ao filme – embora até admita que não pôde deixar de rir do filme mais popular de seu marido.

No final das contas, a exibição não terminou com o casal feliz se divorciando… e Jason diz que realmente gostou que ela não tivesse visto o filme quando se conheceram – chamando-o de “cereja no bolo”. Parece que todos estão felizes por Jenny ter esperado.