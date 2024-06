A esposa de LeBron James, Savannah, lança uma iniciativa de empoderamento das mulheres com um conselho egoísta para elas

Savana Jamesa esposa de Los Angeles Lakers estrela Lebron James, tem se destacado fora da sombra do marido. Nos últimos anos, ela tem estado ocupada construindo sua própria identidade por meio de vários empreendimentos, incluindo lançamento de negócios, envolvimento em filantropia e início de seu próprio podcast. Mais recentemente, ela adicionou outra conquista à sua lista lançando uma iniciativa de empoderamento das mulheres chamada “Let it Break”.

Em entrevista ao ‘Harper’s Bazaar’, Savannah explicou que ‘Let it Break’ visa ajudar mulheres “tornar-se a melhor versão de si mesmo” concentrando-se em seu desenvolvimento físico, espiritual e mental. A iniciativa fornece programação educacional, recursos e ferramentas para ajudar as mulheres a melhorar suas habilidades de construção de relacionamentos.

Savannah enfatizou a importância da saúde mental em sua vida, afirmando: “Eu preciso disso. Se estou trabalhando com um copo meio vazio, não sou boa para ninguém”. Ela também incentiva as mulheres a se priorizarem e a dedicarem tempo ao autocuidado. “Somos maestros, fazemos muito e às vezes precisamos disso”, acrescentou.

James defende a saúde mental e o autocuidado das mulheres

As experiências pessoais de Savannah moldaram seus conselhos às mulheres. Como esposa de uma lenda do basquete e mãe de três filhos, ela entende a importância de reservar um tempo para si mesma. Ela compartilhou: “Aprendi que não há problema em ser egoísta de uma forma positiva. É importante para as mulheres tirar um tempo ocasional para respirar, concentrar-se em si mesmos e não se sentir culpado por isso.”

Além disso, Savannah tem sido aberta sobre a sua própria jornada de autodescoberta, usando a terapia e o bem-estar físico como ferramentas para “descobrir mais” sobre si mesma. Ela incentiva os outros a seguirem o exemplo e priorizarem seu próprio bem-estar.

A mensagem de Savannah é clara: as mulheres não devem se sentir culpadas por reservarem um tempo para si mesmas. A sua iniciativa, ‘Let it Break’, é uma prova do seu compromisso em capacitar as mulheres para priorizarem o seu próprio crescimento e bem-estar. À medida que continua a trilhar seu próprio caminho, separada da carreira de basquete de seu marido, Savannah está causando um impacto significativo ao defender o autocuidado e o desenvolvimento pessoal entre as mulheres.