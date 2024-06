A esposa de Matthew Stafford pede desculpas por apoiar a família de QB após uma história de namoro viral

Kelly Stafford está abordando a “tempestade da mídia” que se seguiu à sua confissão sobre namorar um QB reserva da Geórgia para fazer Matheus Stafford com ciúmes … pedindo desculpas ao homem que algumas pessoas ACHARAM que ela estava fazendo referência na anedota.

Caso você tenha perdido… Kelly apareceu no podcast ‘Off the Vine’ no início deste mês, onde ela relembrou como conseguiu seu agora marido quando era líder de torcida em Atenas. Durante o show, ela admitiu ter ido primeiro atrás de seu apoio para chamar sua atenção… e, claro, o plano finalmente funcionou.