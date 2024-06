A estratégia árdua que levou Luka Doncic e o Dallas Mavericks ao limite nas finais da NBA Boston Celtics

A imagem não é lisonjeira de nenhum ângulo, mas ainda assim será a mais duradoura dessas finais da NBA. O magnífico Luka Doncic está sentado no chão, com as pernas bem abertas, o rosto exasperado, os braços levantados e as palmas para cima, implorando a quem quiser ouvir para reverter sua sexta falta da noite e dar aos Mavericks a chance de se recuperar no Jogo 3.

Foi sua terceira falta em cinco minutos do quarto período, e talvez a decisão mais difícil de todas. Os Mavericks, em um ataque de desespero, desafiaram, mas a decisão permaneceu, não importa quanto tempo Doncic ficou sentado e discutindo. E logo depois disso o jogo também acabou, com o Boston Celtics assumindo a liderança da série por 3-0 com uma vitória por 106-99.

O colapso de Doncic e a contínua incapacidade de controlar suas emoções com os árbitros serão seu legado neste jogo e nestas finais.

“Ele definitivamente tem um alvo no peito”, disse o técnico do Mavericks, Jason Kidd. “Ele tem que ser capaz de proteger e entender que estamos lá para protegê-lo e ajudá-lo caso ele seja derrotado.”

Esta será a colina a escalar durante a próxima fase de sua carreira na NBA, se quiser se tornar um campeão e cumprir a promessa de seu talento transcendente.

Mas também há uma equipe do outro lado da bola levando-o para aquele assento indigno no chão – sobrecarregando os Mavericks com uma barragem implacável de cestas de 3 pontos, diferente de tudo que já vimos nas finais da NBA.

Cinquenta e seis por cento dos arremessos de Boston no jogo 3 foram tentativas de 3 pontos – a maior taxa de todos os tempos em um jogo das finais da NBA. Eles fizeram 43 arremessos de 3 pontos na série, quase o dobro dos 22 do Mavericks. Essa margem de mais 21 é a maior em qualquer período de três jogos na história das Finais.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Isso é apenas matemática. Matemática fria e difícil. Três é maior que dois, e quanto mais 3s você tira, mais essa vantagem cresce, desde que você faça um clipe respeitável, o que o Celtics fez (mal) com 34% (contra 38,8% na temporada regular).

E embora o cálculo pareça simples, ele levou os Mavericks quase irreconhecíveis.

Os muitos exemplos de Doncic fracassando, depois reclamando e depois lentamente – petulantemente – voltando à defesa, podem ser a imagem duradoura, mas outros refletiram a sequência.

PJ Washington fez uma pose igualmente frustrada depois de ser apitado por uma falta ofensiva no final do quarto período, com o Mavericks tentando igualar o placar pela primeira vez desde o início do segundo tempo. Antes que ele pudesse terminar de defender seu caso, o Celtics correu pela quadra, onde Jrue Holiday dirigiu pela pista, atraiu dois defensores, encontrou Derrick White no perímetro para um 3 aberto e aumentou a vantagem de volta para 98-92.

As brancas haviam acertado 3 de 9 em campo antes de acertar aquele chute. Mas ele fez o que os Celtics se esforçaram nesta temporada ao construir o melhor ataque da história da NBA: ele continuou atirando.

“Quero dizer, perdi muito no primeiro tempo, mas eles se sentiram bem. Aro traseiro. Então, mantenho-me confiante durante todo o ano, naquele quarto período, atirei muito bem”, disse White. “Eu apenas confio no fluxo do jogo e apenas tiro e faço bons arremessos.”

Estas finais da NBA são mais do que uma validação do experimento Jayson Tatum-Jaylen Brown. É uma validação de matemática fria e dura. Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Os Celtics usam essa frase, “bons arremessos”, o tempo todo. Freqüentemente, eles estão se referindo a arremessos de 3 pontos. Mas esta não é uma jogada analítica direta, como o Houston Rockets da era Daryl Morey. Ou uma evolução da tendência que revolucionou o ataque na NBA nas últimas duas décadas.

Boston não tem um atirador superstar como Stephen Curry ou Klay Thompson, cuja habilidade sobrenatural por trás do arco de 3 pontos se tornou a base para o sistema ofensivo do Golden State.

Não, o que Boston está fazendo como um time de arremesso de três pontos é resultado de quase uma década de formação de equipe, de ajustes. Um reflexo da jornada que os Celtics percorreram para vencer com as forças únicas, mas duplicadas, de suas duas jovens estrelas, Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Nenhum dos jogadores é tão dominante ofensivamente quanto um jogador como Doncic, Curry ou LeBron James. Cada um deles precisa de espaço para operar. Às vezes, eles têm que trocar as funções de jogo ou pontuação. Muitas vezes foi um ajuste estranho. Mas este ano, e especialmente nestas finais, eles finalmente “se formaram”, como disse Brown durante as reuniões do segundo tempo, para um nível diferente.

“Não chegamos e escrevemos ‘Vamos pegar 40 3’ no tabuleiro”, disse Tatum à ESPN após o jogo. “Nós realmente jogamos com a nossa força todas as noites.

“Não quero jogar outras equipes sob o ônibus, mas muitas equipes têm dificuldade com isso porque têm um ou dois caras em quem você pode ajudar.

Boston tem sete jogadores que acertaram 20 ou mais cestas de 3 pontos nesta pós-temporada, o maior empate por qualquer time em uma única pós-temporada na história da NBA.

As finais da NBA estão em andamento. Você pode acompanhar toda a ação no ABC. Jogo 1: Celtics 107, Mavericks 89

Jogo 2: Celtics 105, Mavericks 98

Jogo 3: Celtics 106, Mavericks 99

Jogo 4: 14 de junho em Dallas, 20h30

Jogo 5*: 17 de junho em Boston. 20:30

Jogo 6*: 20 de junho em Dallas, 20h30

Jogo 7*: 23 de junho em Boston, 20h *Se necessário

Todos os horários do Leste

Todos podem acertar um 3, todos podem dirigir, todos podem defender. Não há ajuda defensiva quando uma equipe é construída assim, e 48 minutos dela estressam as defesas adversárias e levam estrelas como Doncic ao seu ponto de ruptura.

“Eles tornam tudo difícil”, disse Kidd, balançando a cabeça. “Eles vão desgastar você conforme o jogo avança.”

O técnico do Boston, Joe Mazzulla, fala rápido, com uma cadência tão metronômica que é fácil perder a sabedoria e as nuances do que ele diz.

“Sempre que você está desenvolvendo uma nova filosofia ou um novo estilo, leva tempo para compreensão e execução”, disse ele quando questionado sobre o volume de cestas de 3 pontos que o Celtics tenta. “Então, crédito aos caras por decidirem como vamos jogar e lutamos para fazer isso”.

White já ouviu falar o suficiente sobre o treinamento de Mazzulla para entender exatamente o que ele quis dizer. “Acho que a maneira como ele vê o jogo é o próximo nível”, disse White à ESPN. “As pessoas podem dizer o que quiserem. Mas ele vê o jogo e quais vantagens podemos tirar, como podemos obter uma vantagem e nós apenas fazemos a leitura disso.”

Fora de temporada da NBA de 2024 Temos tudo que você precisa para se preparar para um verão agitado na NBA. • Marcas/Uau: Draft, necessidades de agente livre para todas as equipes

• Marcas: O que todo time eliminado deveria fazer

• Arenque: 10 negócios de grande sucesso que precisam acontecer

• Bontemps: Carrossel de treinamento da NBA de rastreamento

• Youngmisuk: Clippers desfeitos por problema familiar

• Lowe: Warriors, apesar da saída precoce, têm esperança

• Mineiro: Por que as mudanças não funcionaram para Bucks

• Calendário fora de temporada | Todos os agentes livres

Há dois anos, os Celtics foram derrotados nas finais pelos Golden State Warriors, cujo arremesso de 3 pontos definiu esta era na NBA.

É tentador olhar para as mudanças que Boston fez desde então como um acerto de contas ou uma resposta a essa perda. Mas tanta coisa aconteceu desde então, desde a demissão do técnico Ime Udoka até as negociações de Marcus Smart, Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, que a conexão se confunde com uma simples revisão.

Não, estes Celtics chegaram aqui estudando constante e rigorosamente a sua equipa e experimentando como maximizar o talento das suas duas jovens estrelas, alimentados por uma devoção histórica aos “bons remates”.

O resultado foi um ataque ofensivo que deixou Doncic e os Mavericks vacilantes e agitados – e os Celtics a uma vitória de pendurar a tão esperada 18ª bandeira em suas vigas.