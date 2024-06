A estrela country Shaboozey distribui 111 doses de Jack Daniel’s no E11EVEN Club de Miami

O cantor de “A Bar Song (Tipsy)” garantiu que Jack Daniel’s tivesse uma história com os festeiros do E11VEN … comprando 111 doses de uísque enquanto cantava seu hit no palco.

Com sua música no Top 5 das paradas da Billboard, Shaboozey não pode faltar agora… e conquistou muitos fãs em Miami, fazendo chover na boate enquanto festejava até as 5 da manhã. Ele também cantou sua música várias vezes durante a noite… até mesmo ficando em cima da cabine do DJ enquanto saltava de palco em palco.