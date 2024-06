A estrela de ‘Bachelorette’ Katie Thurston revela que foi estuprada

Katie Thurston está revelando um incidente traumático para o mundo… dizendo aos fãs que ela foi estuprada e que o sistema judiciário falhou com ela.

A “Bachelorette” – que estrelou a 17ª temporada do programa – deu a notícia em um post no Instagram na sexta-feira, onde compartilhou partes de sua história junto com uma lista de recursos para outras pessoas que sofreram agressão sexual e estupro.