A estrela de ‘RHOA’ Kenya Moore quebra o silêncio na saída da 16ª temporada

Quênia Moore está se manifestando em meio à notícia de que não retornará para o restante da 16ª temporada de “The Real Housewives of Atlanta” … garantindo a seus fãs que ela está bem.

A personalidade da Bravo acessou o Instagram na quarta-feira, insinuando que a história completa por trás de sua suspensão e saída da nova temporada de ‘RHOA’ pode não estar disponível. Como disse Kenya… ela está grata pelo apoio dos fãs, mas observou que sua “consciência está limpa” em meio ao drama.

Ela continuou… “Tantas alegações falsas escondidas atrás de fontes anônimas. Toda essa conversa e nenhum fato sendo relatado. Se uma afirmação ou fonte fosse válida, eles precisariam se esconder?”

Junto com a legenda do Instagram, Kenya compartilhou uma série de fotos e vídeos fofos de sua filha Brooklyn … indicando que seu filho é sua principal prioridade no momento.

Ela acrescentou: “Minha vida é abençoada. Eu e minha filha continuaremos a prosperar em um ambiente não tóxico, onde nos sentiremos apreciados e, o mais importante, protegidos.”

TMZ contou a história … O Quênia é colocando seu pêssego pelo resto da 16ª temporada de ‘RHOA’ seguindo ela suspensão da divulgação de cartazes sexualmente explícitos do recém-chegado Brittany Eady. Fontes nos disseram que o Quênia não foi demitido do programa… já que a Bravo está deixando a porta aberta para um possível retorno – mas a situação foi investigada e KM foi considerado uma violação do código de conduta da Bravo.

Disseram-nos que Kenya se sente injustiçada por toda a provação… já que ela foi supostamente ameaçada por Brittany antes do drama do pôster – com a palavra “arma” sendo pronunciada durante uma de suas rixas. Porém, fontes próximas à produção dizem que nunca houve uma arma presente durante as filmagens.

Co-ator de longa data do Quênia, Kandi Burrussveio em sua defesa após a notícia de sua suspensão… com inúmeros fãs expressando apoio a ela também.