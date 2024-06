A estrela em ascensão David Benavidez está avançando com ou sem Canelo

David Benavidez sentou-se no avental do ringue e envolveu as mãos antes de uma sessão de treinamento no final de fevereiro no BOXR Gym de Downtown Miami. A perspectiva de uma briga com Canelo Alvarez, homem que ele perseguia há muito tempo, estava escapando mais uma vez de Benavidez.

Ele não estava disposto a ficar de mau humor. Confiante de que havia esgotado todas as possibilidades de conseguir o confronto marcante com a maior estrela do boxe, Benavidez fez o que sempre faz: voltou ao trabalho.

O jovem de 27 anos fez shadowboxing, bateu nos pads e treinou, embora nenhuma luta estivesse marcada no momento.

Alvarez passou a lutar contra Jaime Munguia no fim de semana de Cinco de Mayo, em vez do encontro de cúpula dos super-médios que o público exigia com Benavidez.

Com as esperanças de garantir um confronto com Alvarez extintas por enquanto, Benavidez fez a escolha prudente. Em vez de esperar por Alvarez e pelo lucrativo pagamento que ele traz – o caminho que muitos boxeadores percorrem no cenário atual – Benavidez seguiu em frente e subiu uma categoria de peso. Ele fará sua estreia no meio-pesado contra Oleksandr Gvozdyk no co-filme de sábado para Gervonta Davis-Frank Martin no MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (20h horário do leste, Prime Video PPV).

“Fiz tudo que estava ao meu alcance para que a luta com Canelo acontecesse”, disse Benavidez à ESPN na quarta-feira. “… não vou esperar nenhum outro lutador para firmar minha carreira e realmente tentar me tornar o melhor em qualquer categoria em que estou. … estou chegando aos 175 [pounds] e estou querendo assumir.”

Houve uma decepção palpável no mundo do boxe quando Alvarez decidiu lutar contra Munguia em maio, em vez de Benavidez, um desafiante ao título mais merecedor que parecia representar muito mais perigo. Foi quando Benavidez decidiu subir para o meio-pesado. Afinal, o que faltava conseguir com 168 libras fora de uma luta com Alvarez que está perpetuamente fora de alcance?

“Você encheu meus bolsos, ganhou muito dinheiro para Munguia, tudo porque tem medo de David Benavidez”, disse o promotor do Golden Boy e boxeador do Hall da Fama, Oscar De La Hoya, na segunda-feira nas redes sociais em uma mensagem para Álvarez.

Benavidez (28-0, 24 KOs) já praticamente eliminou a divisão de 168 libras. Sua campanha revolucionária em 2023 incluiu derrotas abrangentes sobre os ex-campeões Caleb Plant e Demetrius Andrade, os dois oponentes mais talentosos da carreira de Benavidez.

Certamente, o par de melhores desempenhos da carreira – junto com sua popularidade crescente – levaria Benavidez a um dos melhores combates possíveis no boxe, muitos acreditavam. Apenas Alvarez não demonstrou interesse. E como principal atração do esporte, não há dúvida de que Alvarez manda.

“Acho que ele está com medo de perder e depois eu levar todo o brilho”, disse Benavidez. “… Eu realmente não acho que ele esteja com medo de mim. Acho que ele não quer que eu passe a tocha. … Acho que ele não gosta de mim e não quer… outro Mexicano para tirar o brilho.”

David Benavidez, à direita, sangrou Caleb Plant durante 12 rounds para obter uma vitória por decisão unânime. Steve Marcus/Imagens Getty

Benavidez não impediu Plant, mas ele o espancou e sangrou durante a segunda metade da reunião de março de 2023. Andrade também recebeu uma surra violenta; ele foi derrubado no Round 4 e retirou-se em seu banquinho após o Round 6 da luta de novembro. Andrade, campeão de duas divisões, estava invicto há 32 lutas.

Benavidez disse na tarde de quarta-feira que tinha apenas mais 3 quilos para perder antes da pesagem de sexta-feira. Com 1,80 metro e meio, a redução de peso de 168 libras tornou-se desgastante para o corpo de Benavidez depois de mais de 10 anos com esse peso.

“Sinto que vou reter mais força, mais potência e mais resistência também”, disse ele.

Essa é uma proposta assustadora para os futuros oponentes meio-pesados ​​de Benavidez, começando pelo ucraniano Gvozdyk (20-1, 16 KOs). Apelidado de “O Monstro Mexicano” por Mike Tyson, Benavidez ganhou o apelido com seu estilo de enxame que leva a nocautes pulverizantes.

Gvozdyk também é um lutador talentoso, medalhista de bronze olímpico de 2012 que venceu o campeonato linear dos meio-pesados ​​​​com um nocaute no 11º round sobre Adonis Stevenson em 2018.

“Eu simplesmente sinto [Alvarez] não quer lutar comigo porque sabe que com certeza vou vencê-lo. … Ele obviamente ainda está vencendo todo mundo de forma convincente, mas será uma história diferente quando ele entrar no ringue comigo. David Benavidez

Após uma defesa bem-sucedida, Gvozdyk foi parado na 10ª rodada por Artur Beterbiev. Ele foi hospitalizado por dias depois e posteriormente se aposentou. Gvozdyk retornou em fevereiro de 2023 para encerrar uma dispensa de 40 meses. Ele obteve três vitórias sobre adversários de baixo nível e entra na luta de sábado como azarão de +450, de acordo com a ESPN BET.

“Levo todos os adversários a sério porque se estou me preparando para uma luta com eles, eles sabem que têm que estar 100% se preparando para mim”, disse Benavidez. “Estou me preparando para o melhor Oleksandr Gvozdyk possível. Assisti a todos os seus filmes. Conheço seus pontos fortes. Conheço seus pontos fracos. Elaboramos um bom plano de jogo, então agora é hora de executá-lo. Sábado.”

Além de todo o estudo do filme, Benavidez estimou que já havia sparring com Gvozdyk duas ou três vezes, ou oito a 12 rounds, no passado. “Sinto que dominei todas as sessões de sparring com ele, e isso foi quando eu era mais jovem”, disse ele. “Eu não tinha tanta experiência como tenho agora. E agora estou basicamente chegando ao meu auge, à minha força masculina, e tenho muita experiência com essas grandes lutas”.

Se Benavidez conseguir ultrapassar Gvozdyk como esperado, ele terá opções muito mais atraentes com 175 libras. Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, disse à ESPN que gostaria de igualar Benavidez ao vencedor da indiscutível luta pelo título meio-pesado de 12 de outubro entre Beterbiev e Dmitry Bivol.

É uma luta que também interessa a Benavidez e que se destaca como uma das lutas mais apetitosas do boxe. Benavidez dá vantagem a Bivol sobre Beterbiev “porque ele está um pouco mais fresco”. Beterbiev completou 39 anos em janeiro e desistiu da data planejada para 1º de junho depois de passar por uma cirurgia no joelho. “Mas é uma luta 50-50, então não ficaria surpreso se Beterbiev vencesse.”

David Benavidez, à esquerda, está subindo para o meio-pesado para enfrentar Oleksandr Gvozdyk pelo título interino vago do WBC. Esther Lin/Primeira Campeã de Boxe

Benavidez disse que não ficará surpreso se eventualmente receber a convocação para enfrentar Alvarez na luta dos seus sonhos. Alvarez competiu duas vezes na categoria até 175 libras – sua última luta no peso meio-pesado foi uma derrota por decisão para Bivol em maio de 2022 – e reina como campeão indiscutível na categoria até 168 libras.

Embora agora seja meio-pesado, Benavidez disse que voltaria ao super-médio para o confronto de Alvarez.

“Contanto que o coloquemos no ringue, essa é a única coisa que quero que aconteça”, disse Benavidez. “Apenas faça a luta acontecer… É uma luta muito grande para ser deixada de lado. Definitivamente vai acontecer. Só que não sei quando isso vai acontecer.”

E com Beterbiev e Bivol ocupados um com o outro neste outono, Benavidez precisará de um parceiro de dança para o segundo semestre do ano. A escolha lógica é David Morrell, o cubano invicto que fez lobby por uma chance contra Benavidez enquanto também lutava sob a bandeira do PBC. Morrell (10-0, 9 KOs) está uma posição atrás de Benavidez no ranking de 168 libras da ESPN, mas seguirá seu rival potencial até 175 libras com uma luta em 3 de agosto contra Radivoje Kalajdzic.

“Essa é a única outra luta que estou de olho”, disse Benavidez sobre Morrell. “…Acho que David Morrell é um lutador forte, não tiraria nada dele, mas com certeza eu venceria [him]e isso definitivamente me prepararia muito bem para o vencedor de Beterbiev e Bivol.”

Uma luta contra Bivol ou Beterbiev pelo indiscutível campeonato dos meio-pesados ​​está longe de ser um prêmio de consolação para Benavidez. Se ele derrotar Morrell e depois ganhar todos os quatro títulos na categoria até 175 libras, ele sem dúvida entrará na lista peso por peso da ESPN. (Bivol é o nº 5, Beterbiev nº 6.)

Certamente então, Benavidez não poderia ser negado por Alvarez; a pressão pode ser demais para Canelo ignorar. Mas se o maior boxeador de todos os tempos ainda não estiver convencido a lutar contra Benavidez até o final de 2025, ele poderá nunca lutar com ele. “[Benavidez] não traz nada para mim”, disse Alvarez em março. “Ele apenas traz 25 quilos extras na noite da luta. É isso. … Se um promotor com quem trabalho oferecer US$ 150 a US$ 200 milhões, então lutarei amanhã. Essa é a única razão pela qual vou lutar com ele.”

Se ninguém conseguir satisfazer a grande demanda de Alvarez, Benavidez pode ficar tranquilo. Afinal, ele não perdeu tempo sentado na linha lateral, escolhendo adversários fáceis na esperança de receber aquela decisão evasiva e ao mesmo tempo proteger seu recorde de invencibilidade.

“Eu simplesmente sinto [Alvarez] não quer lutar comigo porque sabe que com certeza vou vencê-lo”, disse ele. “… Ele obviamente ainda está vencendo todo mundo de forma convincente, mas será uma história diferente quando ele entrar no ringue Comigo. E assim que fizermos essa luta acontecer, definitivamente provarei ao mundo porque sou o melhor do mundo”.