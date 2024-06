A ex-apresentadora do Late-Night Amber Ruffin se revela gay

O Mês do Orgulho está quase acabando, mas algumas celebridades ainda estão encontrando maneiras de comemorar… com um ex-apresentador da madrugada saindo antes de junho virar julho!

Âmbar Ruffin – uma escritora de “Late Night with Seth Meyers” que apresentou seu próprio programa “The Amber Ruffin Show” no Peacock – saiu em uma postagem no Instagram no domingo em um movimento que ela escreveu que não chocará ninguém.