A ex-estrela do Texas A&M Darren Lewis morre aos 55 anos de câncer

Darren Lewis, a estrela do Texas A&M que quebrou o recorde de corrida da Conferência Sudoeste de Eric Dickerson antes que o vício atrapalhasse sua carreira no futebol e sua vida pós-futebol, morreu na noite de quinta-feira de câncer. Ele tinha 55 anos.

Lewis, que era uma estrela na poderosa Carter High School de Dallas, estava entre os principais candidatos do país em 1987, frequentemente mencionado ao lado de Emmitt Smith. Ele correu para 5.012 jardas entre 1987 e 1990, quebrando a marca de Dickerson (anteriormente detida por Earl Campbell) de 4.450 jardas, antes que as estatísticas do bowl fossem incluídas. Ele terminou sua carreira em quinto lugar na lista de corridas de carreira da NCAA, atrás de Tony Dorsett, Charles White, Herschel Walker e Archie Griffin.

Duas vezes All-American enquanto estava em College Station, “Tank”, como era conhecido por seu estilo de corrida punitivo, ainda está 1.309 jardas à frente do segundo lugar na lista de corridas de carreira da Texas A&M.

Mas durante o processo de seleção da NFL, Lewis disse que foi exposto à cocaína em festas e por possíveis agentes, e teve a garantia de que faria um teste limpo. Em vez disso, ele foi o único jogador com teste positivo para cocaína no Combine, e seu estoque despencou para a sexta rodada, onde foi convocado pelo Chicago Bears, que alegou não saber de seu teste negativo, e foi enviado para a reabilitação. .

Ele foi titular em apenas cinco jogos entre suas 33 partidas na NFL pelos Bears, correndo para 431 jardas em sua carreira. Ele nunca foi reprovado em um teste de drogas, mas foi preso sob acusação de agressão doméstica e libertado em 1993.

A queda de Lewis chocou seus ex-técnicos, Jackie Sherrill e RC Slocum, que mantiveram contato com Lewis.

“Eu só acho que ele é um daqueles caras que teria algumas más influências com os amigos”, disse Slocum. “Ele era forte e duro no campo de futebol, mas não havia um osso mau em seu corpo em termos de ser apenas difícil de administrar. Ele sempre foi tão, tão respeitoso. Eu sei que Jackie diria a mesma coisa.”

Depois que sua carreira na NFL terminou, Lewis voltou a Dallas para tentar endireitar sua vida, mas continuou a lidar com o vício. Ele disse à 12th Man Magazine da Texas A&M que havia perdido todo o seu dinheiro e sua casa em 1995, depois foi preso pela primeira vez sob a acusação de furto em uma loja em 1998. Ele foi preso novamente em 2004, 2005 e 2006, chegando à prisão estadual por roubo. acusações e foi libertado em 2010.

Em 2014, ele foi condenado a 27 anos de prisão por uma série de assaltos à mão armada em hotéis e lojas de conveniência, incluindo atirar na perna de um caixa do 7-Eleven, que Lewis alegou ter sido um acidente.

“Eu fui egoísta. Eu só queria o que Darren Lewis queria e não pensei nas pessoas que posso estar machucando”, disse Lewis ao Bryan-College Station Eagle na semana passada. “Era tudo sobre o que eu queria naquela época.”

Lewis foi preso em Pollock, Louisiana, onde desenvolveu uma massa no ombro que mais tarde se rompeu e foi determinada como carcinoma espinocelular metastático, que começa como câncer de pele e depois se espalha para os órgãos.

Ele foi transferido para uma prisão na Carolina do Norte para receber cuidados médicos antes de ser libertado no ano passado como parte de um programa de libertação compassiva.

Lewis disse ao Eagle na semana passada, enquanto estava sob cuidados paliativos, que estava grato pela longa sentença porque lhe permitiu mudar de vida na prisão. Slocum, que faz aniversário com Lewis, disse que eles ligariam um para o outro todos os anos no dia 7 de novembro e disse que viu um homem mudado nos últimos anos de Lewis.

“Aqui no final, ele provavelmente está em boa forma para enfrentar o que está enfrentando agora”, disse Slocum. “Ele tem sido uma pessoa de fé muito forte. Fui até lá e o vi há algumas semanas, e ele tinha sua Bíblia bem ali na mesa ao lado dele. abordou isso assim como fez com o futebol. Ele jogou o máximo que pôde, jogou até o fim.

Lewis disse que esperava que sua vida fosse uma lição para outras pessoas.

“Encorajo os jovens a me usarem como exemplo”, disse Lewis ao jornal. “Fazer a escolha errada pode custar-lhe a sua carreira, a sua vida, a sua família e os seus amigos. Não lhe custa nada tomar as decisões certas, mas tomar uma decisão errada pode custar-lhe a vida.”