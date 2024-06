A experiência do meio-campo de Southgate falha enquanto a Inglaterra trabalha

FRANKFURT, Alemanha – A experiência de Trent Alexander-Arnold no meio-campo certamente falhou. O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, agora precisa se perguntar se ele persevera com um plano que está sendo elaborado há pelo menos um ano, que até agora quase não rendeu sinais de encorajamento, ou se planeja algo mais no meio de um torneio.

É um lugar preocupante para se estar. Os Três Leões tiveram a sorte de escapar de Frankfurt com um empate em 1 a 1 contra a Dinamarca, na quinta-feira. De forma alarmante para Southgate, eles encurtaram o período em que foram bons contra a Sérvia e prolongaram o período ruim, passando mais de dois terços deste jogo parecendo muito desarticulados e incapazes de exercer um controle significativo.

Grupo C GP C D eu GD PT 1 – Inglaterra 2 1 1 0 +1 4 2 – Dinamarca 2 0 2 0 0 2 3 – Eslovênia 2 0 2 0 0 2 4 – Sérvia 2 0 1 1 -1 1 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Alexander-Arnold é um jogador de futebol inegavelmente talentoso e versátil. Ele não foi o único culpado por isso – um mal-estar coletivo tomou conta da Inglaterra quase desde o momento em que Harry Kane deu-lhes a vantagem aos 18 minutos – mas a esperança de Southgate de poder fornecer uma nova dinâmica ao seu meio-campo parece mais equivocada a cada minuto que passa.

Apesar de todo o talento individual à disposição de Southgate, ele está certo ao afirmar que a Inglaterra não tem um craque que tenha sido sua ruína no passado: pense em Andrea Pirlo da Itália em 2012, Luka Modric da Croácia em 2018, Frenkie de Jong na semifinal da Liga das Nações de 2019 ou Marco Verratti e Jorginho na última Euro. Estes são jogadores capazes de definir o ritmo de um lado, os mestres das marionetes puxando os cordelinhos.

Southgate admitiu na quarta-feira que Alexander-Arnold não é esse tipo de jogador, mas “o que vejo é aquela amplitude de passes e aquela capacidade de abrir uma defesa que pode bloquear espaços” antes de acrescentar: “sabemos que é um trabalho em progresso.” Esta última linha é um eufemismo face às evidências dos dois primeiros jogos da Inglaterra.

Declan Rice, do Arsenal, emergiu como um dos melhores médios da Europa, mas os seus melhores atributos são o posicionamento, a posse de bola e, ultimamente, o ataque com determinação. A ideia de um pivô duplo com Alexander-Arnold ao lado dele é que o impressionante alcance de passes no estilo quarterback do jogador do Liverpool irá desbloquear o melhor da rica gama de talentos ofensivos da Inglaterra, enquanto sua experiência como zagueiro ajuda a avançar sua compreensão do fora de. -requisitos de posse nessa posição.

Alexander-Arnold afirmou recentemente que passou cerca de um ano ouvindo conselhos de Southgate e de seu assistente Steve Holland sobre os detalhes de sua função no meio-campo. Uma fonte bem posicionada disse à ESPN que a ideia foi lançada pela primeira vez antes da última Euro, na qual Alexander-Arnold foi afastado dos gramados devido a lesão.

E enquanto Southgate reunia os seus pensamentos no Deutsche Bank Park, admitiu que tem lutado com o problema desde que assumiu o comando em 2016, dado que a falta de controlo do meio-campo da Inglaterra é uma falha consagrada no torneio.

A coisa mais contundente para Southgate é que seu grande plano parecia desfeito. Este foi precisamente o tipo de teste para o qual foi concebido: a Dinamarca enfrentou uma defesa de cinco homens sem posse de bola, resiliente e difícil de quebrar, mas acabou por ditar as condições no meio do campo.

Pierre-Emile Højbjerg e Morten Hjulmand, que empataram com um brilhante remate de longa distância aos 34 minutos, dominaram aquela área do campo com Christian Eriksen a passar pelas entrelinhas, mais à frente. A sua fluidez negou o argumento de que um campo fraco e facilmente cortado poderia explicar o ritmo staccato da Inglaterra.

Foi provável que o golo sofrido pela Inglaterra tenha resultado de um passe errado e de uma grande lacuna no meio-campo, com a Inglaterra a demorar a fechar Hjulmand. A Inglaterra trabalhou na imprensa e perdeu a posse de bola com uma regularidade alarmante.

A decisão de Southgate de substituir Alexander-Arnold por Conor Gallagher aos 54 minutos foi um veredicto mais contundente do que qualquer coisa que ele provavelmente diria depois. Southgate normalmente espera até depois da hora para mudar de jogo; esta foi apenas a quinta vez em 21 jogos de torneios importantes que ele fez a primeira substituição da partida.

O que se seguiu foi ainda mais surpreendente, já que Kane foi substituído por Ollie Watkins quando a Inglaterra precisava de um gol, parte de uma mudança tripla que também viu Eberechi Eze e Jarrod Bowen substituirem Bukayo Saka e Phil Foden. Seguiu-se pouca melhoria.

Southgate se reuniu com os jogadores na terça-feira para explicar por que houve alguma negatividade misturada à reação à vitória da Inglaterra sobre a Sérvia na estreia. Ele pode precisar organizar outro nos próximos dias, dadas as prováveis ​​consequências aqui, um tom dado por milhares de torcedores ingleses dentro do estádio vaiando o time em tempo integral.

A Inglaterra continua na liderança do Grupo C e a vitória sobre a Eslovénia, em Colónia, na terça-feira, garantirá o primeiro lugar. A qualificação é, obviamente, a primeira coisa que podem alcançar, mas o objectivo final de vencer o primeiro Campeonato da Europa ainda parece muito distante.

Um dos Gallagher, Kobbie Mainoo e Adam Wharton certamente deve entrar em seu pensamento contra a Eslovênia. O facto de ele estar a ter de considerar uma repensação tão dramática é motivo de considerável preocupação.