A extensão de Trevor Lawrence levará ao sucesso dos Jaguars?

JACKSONVILLE, Flórida – O quarterback do Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, se tornou um dos jogadores mais bem pagos da história da NFL. Ele concordou com uma extensão de contrato de US$ 275 milhões por cinco anos – incluindo US$ 200 milhões em garantias – na quinta-feira, de acordo com Adam Schefter da ESPN. O contrato vincula Joe Burrow como o quarterback mais bem pago da NFL em termos de salário anual.

O contrato é o maior da história da franquia – superando o acordo de cinco anos no valor de US$ 141,25 milhões (US$ 88 milhões garantidos) que o linebacker externo Josh Allen assinou em abril.

A escolha geral número 1 de 2021 é apenas o terceiro quarterback que os Jaguars convocaram para ganhar uma extensão, juntando-se a David Garrard (sete anos, US$ 69,4 milhões) em 2007 e Blake Bortles (três anos, US$ 54 milhões) em 2018. Apenas Lawrence e Bortles (Nº 3 geral em 2014) foram escolhas na primeira rodada.

Depois de três temporadas na NFL, Lawrence conquistou este contrato? E com o contrato encerrado, ele dará o próximo passo como zagueiro de elite? Nós classificamos as maiores questões.

Lawrence ganhou este contrato?

Se você olhar o que Lawrence fez em sua carreira até agora – recorde de 20-30 como titular (mais 1-1 nos playoffs), 63,8% de finalizações, 58 passes para touchdown, 39 interceptações – você pode se perguntar por que os Jaguars fez dele um dos zagueiros mais bem pagos.

Mas os Jaguares não estão pagando inteiramente pelo que ele fez até agora. Eles estão pagando porque acreditam que ele jogará em um nível que os colocará consistentemente na disputa pelo Super Bowl, especialmente porque ele continua a crescer no ataque do técnico Doug Pederson.

Lawrence mostrou momentos de ser um quarterback de elite nas últimas três temporadas.

Sua temporada de estreia não foi nada ideal, já que ele lutou com Urban Meyer como treinador principal por menos de uma temporada inteira. As 17 interceptações de Lawrence na NFL e o recorde de 3-13 como titular naquele ano foram entendidos como um microcosmo de um problema maior de equipe.

Lawrence então se recuperou muito em 2022 com 25 passes para touchdown e oito interceptações, levando os Jaguars ao título da AFC South. Nos playoffs, ele conseguiu uma das melhores reviravoltas da história da NFL, quando o Jaguars se recuperou de um déficit de 27-0 (em parte causado por suas quatro interceptações) para uma vitória por 31-30 sobre o Los Angeles Chargers antes de perder para Kansas City. na rodada divisionária.

E na temporada passada ele deu um passo para trás. Os Jaguars estavam 8-3 em 2023 e competiam pelo primeiro lugar na AFC antes de Lawrence sofrer múltiplas lesões nas últimas seis semanas da temporada: uma entorse no tornozelo direito, uma concussão e uma entorse no ombro. Os Jaguars foram 1-5 nesse trecho (ele perdeu um jogo) e Lawrence não participou totalmente de um treino depois de 15 de dezembro. Ele também terminou em terceiro na NFL em turnovers na temporada passada (21) e tem 60 em seu primeiro três temporadas.

Mas há um trecho entre as temporadas de 2022 e 2023 que mostra o potencial que os Jaguars veem em Lawrence.

Em um período de 17 jogos da Semana 12 de 2022 até a Semana 11 de 2023, ele arremessou para 4.161 jardas e 23 touchdowns com oito interceptações. Ele ficou em nono lugar no QBR, sétimo em porcentagem de conclusão, nono em jardas de passe e 12º em passes de TD entre todos os QBs nesse período. Apenas um QB teve mais vitórias nesse período do que Lawrence (13): Jalen Hurts (14). Patrick Mahomes e Jared Goff também venceram 13 jogos nesse período.

Apesar dos altos e baixos em suas três primeiras temporadas, Lawrence levou os Jaguars a 20 vitórias, 17 das quais ocorreram nas últimas duas temporadas. Isso pode não parecer impressionante, mas os Jaguars venceram apenas 12 jogos nas três temporadas anteriores à sua chegada e foram titulares em seis QBs nesses 48 jogos: Bortles (3-9), Cody Kessler (2-2), Nick Foles (0- 4), Gardner Minshew (7-13), Mike Glennon (0-5) e Jake Luton (0-3).

Esta será a terceira temporada de Lawrence no ataque de Pederson. O crescimento de Lawrence no sistema e como líder são sinais de que o jovem de 24 anos pode estar caminhando para uma temporada de destaque.

“Ele está se tornando o líder vocal no vestiário, no campo, nas reuniões”, disse Pederson. “Ele é envolvente. Quando o pegamos, três anos atrás, ele estava apenas aprendendo nosso sistema e meio quieto e apenas tentando seguir os movimentos um pouco, apenas tentando se adaptar a nós e ter uma ideia de nós. Agora ele é envolvente. e nos dando ideias. Agora ele está nos dando sugestões e ideias e realmente se tornando outro treinador, um par de olhos em campo.”

O fato de Lawrence não ter tido a temporada de estreia – por vários motivos – em 2023 não significa que ele esteja atrasado em seu desenvolvimento, disse Pederson.

“Aprendi isso quando fui para Green Bay como jogador de Mike Holmgren: leva de três a quatro anos”, disse Pederson. “Leva esse tempo para se tornar o quarterback que você deseja se tornar ou para o seu time. E não é um acordo da noite para o dia. Não é um acordo plug-and-play. Alguns times, alguns caras terão sucesso , mas tem isso só de entender o jogo e aprender o jogo e estudar o jogo.

“É a parte encorajadora como equipe ofensiva e só eu agora, entrando no terceiro ano [with Lawrence]. Este é um tipo de ano de salto que ele pode seguir em frente.”

Foto de Bryan Lynn/Icon Sportswire

O que Lawrence precisa fazer agora que foi pago?

Pederson disse que suas duas principais prioridades para Lawrence em sua quarta temporada – independentemente de quanto dinheiro Lawrence ganhará – são reduzir as rotatividades e melhorar no futebol situacional.

Existem apenas 11 zagueiros que fizeram sua estreia desde 1978 e que viraram a bola mais do que Lawrence (60) nas três primeiras temporadas, de acordo com o Elias Sports Bureau. Há três membros do Hall da Fama na lista – Warren Moon (73, empatado com Steve DeBerg em maior número), Peyton Manning (64) e John Elway (61) – mas também Vinny Testaverde (72), Jake Plummer ( 70) e Mark Sanchez (63).

“É a maior coisa que ele precisa focar para seguir em frente”, disse Pederson em sua entrevista coletiva de final de temporada. “Simplesmente não podemos ter essa quantidade de reviravoltas. Como viramos a bola, para onde viramos a bola, não importa. Temos que proteger a bola de futebol. Essa é a coisa número 1.

“Para o quarterback, a pessoa que toca na bola a cada snap, precisamos ter certeza de que a ênfase está em cuidar da bola”.

O futebol situacional é algo como: fazer o lançamento mais seguro ou mais fácil na terceira descida, deslizar ou cair para evitar lesões, jogar a bola fora se ninguém estiver aberto e entender que o ataque está dentro do alcance do field goal e não comprometer a possibilidade de três pontos com má segurança da bola ou tentativa de lançamento imprudente.

Tudo isso, disse Pederson, será ajudado por uma compreensão mais completa do ataque agora que é sua terceira temporada no sistema, além de assumir um papel maior na adaptação do sistema aos seus pontos fortes.

“Continuando a entender nosso ataque, melhore o esquema [is the next step for Lawrence]”, disse Pederson no grupo de olheiros. “Realmente, ainda deu mais impacto à sua voz em nosso ataque. Ele é quem está executando e comandando as jogadas, então quero que ele fale e realmente assuma o controle disso conosco.

“A parte situacional do futebol também, apenas entender as situações do jogo, administrar o jogo de uma certa maneira em determinados momentos ao longo do jogo. Essas são todas áreas que podemos continuar como equipe para auxiliá-lo e ajudá-lo a chegar onde ele quer ser.”

O ataque dos Jaguars está preparado para o sucesso a longo prazo?

As peças-chave do ataque estão todas sob contrato pelo menos nas próximas duas temporadas: o running back Travis Etienne Jr., o tight end Evan Engram e o recebedor Christian Kirk estão contratados até a temporada de 2025. O recebedor Gabe Davis está garantido até a temporada de 2026. Engram e Kirk também são candidatos à reestruturação, o que poderá mantê-los por mais tempo.

Esse grupo tem sido o núcleo de um ataque que terminou entre os 13 primeiros em jardas totais, jardas passadas e pontos por jogo em cada uma das duas últimas temporadas.

Além disso, o ataque dos Jaguars receberá um impulso após o draftado pelo recebedor Brian Thomas Jr. na 23ª posição geral em abril, e o recebedor do segundo ano Parker Washington tem sido um dos destaques em OTAs e minicamp.

As posições de habilidade estão em boa forma e, desde que os problemas de linha ofensiva que atormentaram a equipe em 2023 – lesões, mau jogador interior – não persistam, não há razão para que o ataque não possa ser consistentemente uma unidade entre os 10 primeiros. , especialmente se Lawrence der o salto mencionado por Pederson.