A festa do Euro 2024 da Escócia não acabou após o sorteio da Suíça

COLÓNIA, Alemanha – A festa da Escócia ainda não acabou. Eles foram desafiados a serem destemidos contra a Suíça, e seus corpos machucados e exaustos foram a prova disso quando aplaudiram seu brilhante apoio, depois de terem esticado todos os nervos para empatar 1-1 na quarta-feira. Esse ponto mantém vivas as esperanças escocesas de chegar às eliminatórias de um grande torneio masculino pela primeira vez.

A equipa de Steve Clarke ainda precisa de obter um resultado frente à Hungria na última jornada da fase de grupos, mas isto foi uma espécie de metamorfose, desde a exibição do coelho sob os faróis contra a Alemanha, na sexta-feira, até à exibição corajosa em Colónia.

“Esta noite foi para voltarmos ao que somos bons: trabalhar duro”, disse Clarke após a partida.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Clarke é um homem de poucas palavras. Sua coletiva de imprensa pré-jogo durou oito minutos. Você não precisava de vírgula para a maioria de suas respostas. Mas a mensagem foi abruptamente clara: falar é fácil, é hora de os jogadores agirem. A Escócia sabia que se perdesse na quarta-feira em Colónia, as suas esperanças no Euro 2024 acabariam. Mas pelo seu notável apoio – com alguns a estimar que cerca de 200.000 pessoas viajaram para a Alemanha para a sua estreia na sexta-feira – o seu tão cantado refrão permanece verdadeiro: “No Scotland, No Party”. Bem, eles ainda têm uma palavra a dizer neste encontro europeu e os fãs não vão voltar para casa tão cedo.

Desde que o ponto final foi marcado pela Alemanha na derrota por 5-1, os adeptos escoceses nos comboios, eléctricos e nas praças da cidade debateram que mudanças iriam fazer. Eles cantavam suas canções de John McGinn continuamente, mas breves intervalos para pigarrear eram ancorados em previsões autodepreciativas ou em ajustes táticos imaginários. Eles fizeram isso sabendo muito bem que Clarke não gosta de mexer. Apesar de toda a conversa sobre Lawrence Shankland potencialmente substituindo Ché Adams, uma mudança de uma defesa três para uma defesa quatro, ou uma mudança na lateral-direita com James Forrest ou Ross McCrorie como titular, no final Clarke fez uma mudança não forçada. Com Ryan Porteous afastado dos gramados devido a suspensão, Grant Hanley começou, enquanto a única mudança tática viu Billy Gilmour receber a aprovação no meio-campo em vez de Ryan Christie.

As táticas de Clarke valeram a pena. Às vezes, eles ainda parecem inseguros na defesa, com um jogo de pânico predominante, mas esta foi uma exibição em que seus melhores jogadores se levantaram para serem contados. A inclusão de Gilmour trouxe equilíbrio ao meio-campo, e sua estatura diminuta significou que ele acertou os cotovelos à esquerda, à direita e ao centro, mas ainda assim controlou as coisas. Andrew Robertson foi implacável na esquerda, enquanto Kieran Tierney ultrapassou os seus limites até ao ponto em que o tendão da coxa cedeu. Ele vai falhar a final da fase de grupos da sua equipa, frente à Hungria.

O que este sorteio dá à Escócia é vida, pelo menos até domingo, quando defrontar a Hungria. Desde a derrota por 5-1 frente à Alemanha, os jogadores têm falado sobre a importância de realizar um desempenho à altura do seu incrível apoio, e o consenso na noite de quarta-feira foi que fizeram exactamente isso.

“Sabíamos que precisávamos nos recuperar após a última apresentação e isso nos coloca em uma boa posição”, disse Gilmour após a partida. “Somos uma boa equipa. Conhecemos os nossos pontos fortes. Esta noite foi mais como uma exibição da Escócia. Procurar a bola [and] apaixonado, estava tudo lá.”

O gol de Scott McTominay aos 13 minutos levou a uma enorme distância da forte torcida escocesa em Colônia, na quarta-feira. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Os torcedores da Escócia reuniram-se em Colônia antes do início do torneio. Mesmo sem bilhetes para a estreia, eles estavam aqui para ser um fio na vasta tapeçaria xadrez que cobria a Alemanha, aproveitando qualquer oportunidade para assistir à sua equipa numa grande competição. Entre lágrimas e cervejas no pub Corkonian, na quinta-feira, trocaram histórias de entes queridos que já não vivem e que sempre contaram aos filhos e netos a magia de ver a Escócia no maior palco. Isso ajudou a explicar a aquisição de Munique e como, em qualquer cidade que você visita na Alemanha, desde o início desta competição, há hordas de torcedores escoceses. Os fãs da oposição cumprimentam os que usam kilts cantando a música “No Scotland, No Party”.

Na terça-feira, em Colônia, a praça principal – Alter Markt – estava lotada de torcedores escoceses. A chuva era bíblica, mas ainda assim eles cantavam para os céus encharcados: “Quando vocês ouvirem o barulho dos rapazes do Exército Tartan, estaremos descendo a estrada.” Moradores perplexos passavam sob a chuva torrencial, amontoados sob guarda-chuvas, filmando esses milhares de escoceses dançando sob a chuva.

Grupos de apoiantes visitaram a vasta catedral de Colónia no início da semana, oferecendo as suas próprias orações. Era um lugar raro de silêncio, mas do lado de fora do enorme edifício, os torcedores se reuniam nas escadas e nos saguões, com a bandeira da Escócia pendurada na praça da Alemanha. As músicas e o som da gaita de foles eram inevitáveis ​​e, na quarta-feira, manhã da partida, não era possível se mover para os torcedores escoceses. O Alter Markt foi fechado pela polícia, local lotado de torcedores da Escócia e da Suíça. Alguns torcedores suíços que esperavam pelo bonde ainda mandaram fazer seus próprios kilts vermelhos e brancos especialmente para esta partida. E, ao mesmo tempo, as lojas locais eram esvaziadas de cervejas aos milhares, os bares ficavam sem bebidas espirituosas e histórias eram trocadas, velhas amizades reavivadas e encontros casuais eram valorizados.

grupo A GP C D eu GD PT 1 – Alemanha 2 2 0 0 +6 6 2 – Suíça 2 0 1 0 +2 4 3 – Escócia 2 0 1 1 -4 1 4 – Hungria 2 0 0 2 -4 0 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Mas ainda assim conversaram sobre o jogo contra a Alemanha – o que correu mal, o que teriam de corrigir. Um homem hospedado no meu hotel marcou o horário das festividades pré-jogo por volta das 20h de terça-feira.

“Esses jovens não sabem como se controlar”, disse ele. “Provavelmente seremos derrotados de qualquer maneira.”

Eles vieram com esperança e expectativa precária, mas raramente você ouvirá um som como o barulho que saudou o gol inaugural da Escócia aos 13 minutos. Foi bem criado com Gilmour, Callum McGregor e McGinn, todos envolvidos na preparação para o remate de Scott McTominay, que acertou Fabian Schär e passou por cima da cabeça de Yann Sommer. Gol contra ou de McTominay? Para aqueles de azul, era definitivamente deles. No final, foi confirmado como de McTominay.

A Suíça, que impressionou na vitória por 3 a 1 sobre a Hungria, respondeu 13 minutos depois. A indecisão escocesa na defesa levou Anthony Ralston a perder um passe na direção de Xherdan Shaqiri, que não diminuiu o ritmo antes de acertar um belo chute de primeira para Angus Gunn. A Escócia que vimos contra a Alemanha poderia ter murchado nesta altura, mas reagrupou-se.

O que se seguiu foi uma gangorra. A Suíça teve uma grande oportunidade de avançar antes do intervalo, através de Dan Ndoye, mas Gunn conseguiu desviar. Eles também tiveram um gol anulado por impedimento apenas dois minutos depois, com Ndoye como autor e artilheiro. Ele teve outra chance aos 58 minutos, mas se livrou – no mesmo lance em que o tendão da coxa de Tierney cedeu – ele chutou ao lado. A Escócia esteve perto de assumir a liderança logo depois, quando um cabeceamento de Hanley acertou a trave da Suíça a cinco metros de distância. A Suíça pensou ter conseguido a vitória tardia, mas a bela finalização de Breel Embolo foi anulada por outro impedimento. As comemorações suíças foram interrompidas no meio do copo de cerveja, deixando Gunn esvaziando sua própria caixa de copos plásticos.

Cerca de 200.000 torcedores escoceses viajaram para a Alemanha para ver sua seleção participar da Euro 2024. Imagens de Andrew Milligan/PA via Getty Images

No final do jogo, os jogadores da Suíça ficaram mais felizes, comemorando com aquela parede vermelha em uma das extremidades do estádio, com um pé na fase de mata-mata. Do outro lado, todos os de azul aplaudiram seu time e exalaram. Você pode ver por que eles cantam aquela música sobre McGinn repetidas vezes. Ele simplesmente nunca para.

Pelo menos esta noite, a Escócia ainda está na equação. Eles precisam de outra exibição destemida contra a Hungria se quiserem continuar a festa, mas o seleccionador da Suíça, Murat Yakin, ficou impressionado.

“Se compararmos as duas equipas, a Escócia causou-nos mais problemas, especialmente na primeira parte”, afirmou. “Lutámos para criar o jogo. Foi um jogo difícil e muito disputado entre a Escócia e a Hungria.”

Enquanto os torcedores se afastavam deste estádio e voltavam para o centro da cidade, aquelas músicas eram cantadas novamente no céu noturno. O exército de torcedores da Escócia ainda não perdeu as esperanças.

“É assim que temos jogado como equipe nos últimos três ou quatro anos”, disse Clarke. “Sabíamos o que tínhamos que fazer, foi uma boa exibição colectiva frente a um bom adversário e continuamos vivos no torneio.”