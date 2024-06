A França não tem poder de fogo sem Mbappé, detido pela Holanda na Euro 2024

Kylian Mbappé assistiu do lado de fora enquanto a França desperdiçava inúmeras chances no empate em 0 a 0 contra a Holanda na Euro 2024, na sexta-feira.

A ausência de Mbappé, que quebrou o nariz na vitória sobre a Áustria na última segunda-feira, pareceu atenuar o ataque da França, levando o técnico Didier Deschamps a reconhecer falta de “eficiência”.

“Meu único arrependimento é não termos tido eficiência suficiente”, disse Deschamps. “Tivemos várias boas oportunidades, mas não conseguimos marcar. Sem golos não podemos garantir vitórias”.

Mbappé treinou com máscara na quinta-feira, aumentando as esperanças de sua participação. No entanto, Deschamps optou pela cautela, não querendo arriscar seu craque na segunda partida da fase de grupos.

“Eu não blefei [in his press conference Thursday about Mbappé’s status]. Ele é melhor. Cada dia que passa é um dia ganho. Se esta noite tivesse sido um jogo decisivo, talvez eu tivesse pensado de forma diferente”, disse Deschamps.

“Mas é importante para mim pensar em como ele se sente. Ele levou um golpe feio e vai ter que usar uma máscara. Isso pode mudar sua visão também, mas esse também é o risco que ele correrá.

Antoine Griezmann, vestindo a braçadeira de capitão na ausência de Mbappé e liderando um trio de ataque ao lado de Ousmane Dembélé e Marcus Thuram, desperdiçou as melhores oportunidades da França.

“Tive algumas oportunidades que não me correram bem”, admitiu Griezmann. “Defensivamente estivemos bem, mas os golos simplesmente não apareceram. Precisamos de manter a calma, os golos virão.”

Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, preencheu a lacuna deixada pela ausência de Mbappé na escalação. Ele quase aproveitou a oportunidade e esteve perto de marcar com uma cabeçada bem direcionada que passou por cima do travessão.

“Faltamos nos momentos finais, seja no último passe ou no remate”, admitiu Tchouaméni. “Precisamos de melhorar para vencer estes jogos. Criámos oportunidades, por isso a vitória estava ao nosso alcance. Agora precisamos de nos concentrar em corrigir os nossos erros. A principal prioridade é a qualificação e vencer o grupo.”

O empate deixa França e Holanda com quatro pontos após duas partidas. A anterior derrota da Polónia por 3-1 frente à Áustria confirma a sua eliminação, independentemente do resultado no último jogo da fase de grupos, frente à França.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório