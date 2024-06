A história da USMNT sobre dois atacantes enquanto Balogun e Pepi lutam na Copa

ARLINGTON, Texas – A vitória de domingo sobre a Bolívia pela seleção masculina dos EUA ofereceu um vislumbre, entre outras coisas, da história de dois atacantes.

Houve Folarin Balogun, marcando seu quarto gol internacional aos 44 minutos de sua estreia na Copa América, com um chute bem colocado no poste mais distante para ampliar a vantagem da seleção dos EUA para 2 a 0, depois que Christian Pulisic marcou um gol inaugural no terceiro minuto. . E depois houve Ricardo Pepi, incapaz de converter nenhuma das quatro oportunidades que lhe foram apresentadas após substituir Balogun aos 65 minutos.

Essa dicotomia continuou após a partida: Balogun deleitou-se com seu sucesso, enquanto Pepi avançou pelo labirinto de zonas mistas, fazendo jus ao seu apelido de “El Tren” (“O Trem”), embora neste caso ele não estivesse fazendo nenhuma parada. .

“Como atacante, sempre que você joga um torneio dessa magnitude, você só quer atingir aquele gol e ganhar confiança”, disse Balogun. “Consegui fazer isso hoje. Isso me coloca em uma boa posição, eu diria, mentalmente para seguir em frente.”

As reações de ambos os jogadores foram compreensíveis. A posição inicial de centroavante da USMNT esteve disponível durante grande parte do ano, com Balogun e Pepi recebendo a maior parte das repetições. Qualquer mudança na sorte nesta fase parece assumir uma importância descomunal.

É um desenvolvimento que tem sido um ponto de discussão consistente na preparação para a Copa América. Ambos os atacantes lidaram com temporadas de altos e baixos no nível do clube. Após uma transferência de verão do Arsenal, a campanha inaugural de Balogun com o Monaco o viu entrando e saindo do XI, marcando apenas oito gols no total após somar 21 vezes na temporada anterior emprestado ao Reims; Pepi passou a maior parte da campanha com o PSV Eindhoven preso atrás de Luuk de Jong, que marcou 38 gols em todas as competições nesta temporada, mas contribuiu com nove gols.

No entanto, Balogun parece estar recebendo o benefício da dúvida do técnico Gregg Berhalter. Raramente houve um atacante norte-americano cuja chegada fosse mais aguardada do que a dele. Capaz de representar qualquer uma das três seleções nacionais diferentes – Inglaterra e Nigéria foram as outras – a sua decisão de representar os EUA foi vista como um grande golpe para Berhalter e para o programa dos EUA.

No entanto, a chegada de Balogun foi mais lenta do que um inferno violento. Houve o gol que ele marcou contra o Canadá na final da Liga das Nações da Concacaf de 2023, mas pouco mais em termos de produção. Muitas vezes parece que seus companheiros simplesmente não percebem as corridas rápidas que ele faz atrás das defesas adversárias.

Mas houve sinais nas últimas semanas de que alguma química em campo foi finalmente estabelecida. Um passe hábil de Antonee Robinson deixou Balogun livre durante um amistoso recente contra a Colômbia, e houve conexões semelhantes no domingo. O próprio Balogun sente o crescente nível de familiaridade.

“Eu realmente não me sinto mais como o cara novo”, disse ele. “Eu me sinto pessoalmente, preciso entrar nessa transição para ser alguém em quem se pode confiar, alguém que é consistente, alguém que muda os jogos. Então, sim, quero dizer, não acho que você possa conseguir isso sendo um cara novo Então me sinto confiante neste grupo e todos me ajudaram a me sentir assim.”

Quanto a Pepi, ele está em missão pelos EUA desde que foi deixado de fora da escalação da Copa do Mundo de 2022, com sete de seus 10 gols internacionais ocorrendo desde aquela derrota. Ele também provou ser hábil saindo do banco e sendo impactante com seus movimentos e capacidade de farejar oportunidades. Cinco de seus 10 gols internacionais vieram como reserva.

Mas se ele vai suplantar Balogun, isso significa converter mais chances quando elas surgirem. O total de gols esperados de Pepi, ou xG, contra a Bolívia era de impressionantes 2,08, daí sua frustração no apito final.

Berhalter parece determinado a não colocar nenhuma pressão indevida em Pepi. O técnico dos EUA ainda tem muita fé nele, destacando o impacto que ele causou contra a Bolívia: incluindo a corrida “implacável”, a pressão e o jogo de contenção do atacante.

“Eu sei [Pepi] Fiquei um pouco decepcionado depois do jogo, mas você sabe, quando você tem tantas chances contra um time agressivo, você está fazendo algo certo”, disse Berhalter.

E é aí que reside o problema ao avaliar o desempenho de um atacante. O toque de Balogun o traiu mais de algumas vezes. Pepi fez tantos toques dentro da área adversária em 25 minutos quanto Balogun aos 65, mas o jogo também mudou no segundo tempo, ficando mais aberto. Mas apesar de todos os atributos extras que um atacante traz, eles são, em última análise, julgados pela sua capacidade de converter chances, e é aí que Balogun teve vantagem neste dia.

Folarin Balogun, à esquerda, comemora o segundo gol da USMNT contra a Bolívia na Copa América ao lado do zagueiro Antonee Robinson. ARIC BECKER/AFP via Getty Images

Esperando nos bastidores está Josh Sargent. O atacante do Norwich City luta contra uma lesão no pé e mal se recuperou a tempo de entrar na escalação da Copa América. Após a partida de domingo, Sargent mencionou que o processo de recuperação continua, mas está pronto para intervir se necessário.

“Trabalhei muito para recuperar minha forma física”, disse ele. “Talvez não esteja 100%, mas o pé e o tornozelo estão definitivamente muito bem neste momento.”

Ele também deu uma palavra de incentivo para Pepi: “Acho que foi um pouco lamentável para Pepi hoje. Ele se saiu muito bem e em qualquer outro dia ele marca aqueles. Então, passe para o dia seguinte, para o próximo jogo e continue. .”

A competição por tempo de jogo está favorecendo Balogun no momento, especialmente com Haji Wright — o herói do triunfo da Liga das Nações da Concacaf em março — escalado como mais uma opção na ponta. Mas, como o jogo com a Bolívia mostrou, isso pode mudar em um instante. Agora é sobre continuar esse esforço no encontro de quinta-feira com o Panamá.

“Acho que isso me permite ganhar impulso”, disse Balogun sobre seu gol. “É sempre bom entrar num torneio, e marcar também no primeiro jogo. Por isso procuro sempre ganhar impulso e adicionar mais ao meu registo.”