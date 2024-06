A Hora do MMA com Anderson Silva, Chael Sonnen, Raul Rosas Jr., Chris Billam-Smith e Richard Riakporhe cara a cara, e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos respondendo às suas perguntas na última edição de On the Nose.

14h: Anderson Silva vem de São Paulo para conferir a luta de boxe de exibição no sábado contra Chael Sonnen.

14h25: Chael Sonnen então passa para fazer o mesmo.

15h10: Raul Rosas Jr. relembra sua vitória no UFC Louisville sobre Ricky Turcios.

15h30: Chris Billam-Smith e Richard Riakporhe se enfrentam antes de sua revanche de boxe pelo título mundial dos pesos cruzados da WBO neste sábado.

16h: Os Parlay Boys fazem suas últimas seleções para o fim de semana de esportes de combate.

