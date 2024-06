A Hora do MMA com Paulo Costa, Rampage Jackson, Dakota Ditcheva, Mikey Musumeci e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos o show com uma recapitulação do fim de semana de montanha-russa do MMA.

14h: A ​​lenda Quinton “Rampage” Jackson encontra seus antigos amigos.

14h30: O campeão de grappling Mikey Musumeci se junta a nós para falar sobre UM Campeonato e muito mais.

15h: Paulo Costa retorna ao programa após sua luta no UFC 302.

15h30: Dakota Ditcheva está de volta para ver os playoffs do PFL após sua última vitória no primeiro turno.

16h: Os Parlay Pals relembram suas escolhas para o fim de semana do MMA e muito mais.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.