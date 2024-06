A Hora do MMA com Robert Whittaker, Eddie Hearn, Devin Haney e Payton Talbott

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste dos EUA: Ariel responde às suas perguntas no último On the Nose.

14h: Eddie Hearn discute Joshua vs. Dubois e as últimas notícias do boxe.

14h30: Payton Talbott fala sobre sua próxima luta no UFC 303 contra Yanis Ghemmouri.

15h: Devin Haney reage à recente suspensão de Ryan Garcia e o que vem por aí para ele.

15h30: Robert Whittaker relembra sua recente vitória no UFC Arábia Saudita.

16h: Os amigos do parlay fazem sua próxima seleção e o último draft da International Fight Week é realizado.

