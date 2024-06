A Inglaterra jogará contra a Holanda nas oitavas de final da Euro 2024?

A Inglaterra está classificada para a fase a eliminar do Euro 2024, mas como vencedora do Grupo C, provavelmente não conhecerá o seu adversário nos oitavos-de-final até que a fase de grupos termine na quarta-feira.

As melhores equipes dos Grupos B, C, E e F enfrentarão uma das quatro equipes que se classificarem como melhores terceiros colocados. E tudo isso vai depender de quem se qualificar.

Como eles decidem os jogos?

A UEFA criou uma grelha antes do início do torneio que definia para onde iria cada terceiro classificado, dependendo dos quatro grupos que forneceriam as eliminatórias.

Não importa se um país foi o melhor terceiro colocado ou o quarto melhor – a alocação é puramente baseada na grade.

Quais opções ainda estão abertas?

Como sabemos que o Grupo C (Eslovénia) e o Grupo D (Holanda) disponibilizaram equipas, e que o Grupo B (Croácia) não pode, apenas três combinações são agora possíveis: ACDE, ACDF e CDEF. Refere-se às cartas dos grupos que fornecem as eliminatórias.

As duas equipas que se juntarão à Eslovénia e à Holanda serão: Hungria e uma equipa do Grupo E, ou Hungria e uma equipa do Grupo F, ou equipas dos Grupos E e F.

O que isso significa para a Inglaterra?

A Inglaterra tem dois possíveis adversários nas oitavas de final: a Holanda ou o time que terminar em terceiro no Grupo E (esse é o grupo com a Bélgica).

O que precisa acontecer para a Inglaterra jogar contra a Holanda?

Se a Hungria se classificar em terceiro lugar no Grupo A, a Inglaterra enfrentará a Holanda.

Se a Hungria ficar de fora, o que significa que os Grupos E e F fornecem equipas em terceiro lugar, a Inglaterra defrontará a equipa que terminar em terceiro no Grupo E.

Quais são os cenários do Grupo E?

Grupo E GP C D eu GD PT 1 – Romênia 2 1 0 1 +1 3 2 – Bélgica 2 1 0 1 +1 3 3 – Eslováquia 2 1 0 1 0 3 4 – Ucrânia 2 1 0 1 -2 3 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

A Inglaterra poderá realmente descobrir contra quem irá defrontar no final dos primeiros jogos do dia.

Se qualquer um dos jogos do Grupo E for empatado (Eslováquia e Roménia passarão se empatarem), o terceiro classificado terá um registo melhor do que a Hungria e a Inglaterra terá de esperar até ao final do Grupo F.

Mas se o terceiro classificado do Grupo E terminar com um registo pior do que o da Hungria, a Inglaterra irá certamente defrontar a Holanda.

No entanto, a possibilidade de eliminação do terceiro colocado é bastante pequena. Uma vitória de dois gols da Bélgica sobre a Ucrânia é o caminho mais plausível para a equipe do Grupo E ficar de fora.

Se a Roménia e a Bélgica vencerem, a Ucrânia terminará em terceiro e qualificar-se-á, a menos que perca para a Bélgica por mais de 2 golos, ou 1-0 e consiga pelo menos sete pontos disciplinares (um amarelo vale um ponto).

Se a Roménia e a Ucrânia vencerem, a Eslováquia terminará em terceiro e qualificar-se-á, a menos que perca para a Roménia por mais de 4 golos, ou 3-0 e consiga pelo menos oito pontos disciplinares (um amarelo vale um ponto).

Se a Eslováquia e a Ucrânia vencerem, a Bélgica terminará em terceiro e qualificar-se-á, a menos que perca para a Ucrânia por mais de 5 golos, ou 4-0, e obtenha pelo menos seis pontos disciplinares (um amarelo vale um ponto).

Se a Eslováquia e a Bélgica vencerem, a Roménia terminará em terceiro e qualificar-se-á, a menos que perca para a Eslováquia por mais de 5 golos.

Quais são os cenários do Grupo F?

Grupo F GP C D eu GD PT 1 – Portugal (Q) 2 2 0 0 +4 6 2 – Turquia 2 1 0 1 -1 3 3 – República Tcheca 2 0 1 1 -1 1 4 – Geórgia 2 0 1 1 -2 1 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Se a Inglaterra ainda estiver esperando para saber contra quem enfrentará, isso será decidido no Grupo F.

Caso o terceiro colocado do Grupo F não se classifique, a Inglaterra enfrentará a Holanda.

Se o terceiro colocado do Grupo F se classificar, a Inglaterra enfrentará o time que terminar em terceiro no Grupo E.

Existem apenas alguns cenários em que a equipe do Grupo F se classificaria.

Portugal vence ou empata com a Geórgia e a República Checa vence a Turquia por um ou dois golos

Geórgia e Turquia vencem

Geórgia e Chéquia vencem

Vitória da Geórgia e empate da Turquia

Qualquer outra combinação de resultados – incluindo o primeiro marcador com a República Checa a vencer por mais de 3 golos – significa que a Inglaterra defronta a Holanda.

Então, quais são os jogos possíveis para todos os vencedores dos grupos?

Conforme estabelecido por quais grupos disponibilizam os terceiros colocados, conforme segue:

ACDE

Inglaterra vs. Holanda

Espanha x 3E

Portugal x Hungria

Vencedores do Grupo E vs. Eslovênia

ACDF

Inglaterra vs. Holanda

Espanha x 3F

Portugal x Hungria

Vencedores do Grupo E x Eslovênia

CDEF

Inglaterra x 3E

Espanha x 3F

Portugal x Eslovênia

Vencedores do Grupo E x Holanda