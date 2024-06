Tele Patriotas da Nova Inglaterra legendas, Tom Brady e Luz mate, têm opiniões fortes sobre o estado atual da NFL. Durante um especial de assado ao vivo, Tom Brady deu um golpe humorístico em Taylor Swift e a Chefes de Kansas City por ter jovens fãs. Por outro lado, Matt Light, ex-ataque ofensivo dos Patriots, apareceu recentemente em um podcast para discutir o que ele acredita ser um problema subjacente na NFL.

Em um episódio de podcast de Games with Names, Matt Light expressou sua preocupação com o estado atual dos jogadores da NFL, afirmando que acredita que eles são “soft”. Ele apontou a culpa da liga por esse problema, enfatizando que o aspecto violento do jogo foi diminuído.

Light expressou seu amor pelo lado agressivo do futebol, dizendo: “Cara, o lado violento do jogo, o que eu mais amo”. Ele argumentou ainda que os jogadores deveriam tentar nocautear legalmente seus oponentes em campo.

Em um clipe postado no Twitter pelo usuário Carlos Talks Pats, Light pode ser visto discutindo essas questões com o apresentador e ex-companheiro de equipe Julian Edelman. Ele expressou sua frustração com as regras atuais da liga, afirmando que elas dificultam a preparação adequada dos jogadores.

Light mira no foco da NFL na receita do jogo e nas mudanças de regras

Light também levantou preocupações sobre a dependência da NFL das receitas de sites de jogos de azar como o FanDuel e seu impacto potencial no jogo. Segundo a Light, muitos torcedores deixaram de assistir aos jogos por conta dessas questões, o que pode trazer consequências negativas para o futebol.

Matt eLight também destacou que o estado atual da NFL não depende apenas do apoio de celebridades como Taylor Swift e sua base de fãs, conhecida como “The Swifties”. Ele enfatizou que embora possam ter um impacto, existem outros fatores significativos em jogo no sucesso da liga.

No geral, os comentários de Light esclarecem sua perspectiva como ex-jogador e suas preocupações sobre a direção que a NFL está tomando. As suas opiniões apaixonadas sobre a natureza agressiva do futebol e as suas críticas à forma como a liga lida com certas questões destacam as complexidades e os desafios que o desporto enfrenta hoje.