A mãe de Blueface, Karlissa Saffold, diz que Chrisean Rock não deveria estar na prisão

Cara Azul a mãe Karlissa Saffold odeia ver sua família desmoronando sob o peso do sistema legal – mas diz que vai aguentar até que todos estejam livres!!!

TMZ Hip Hop conversou com Karlissa em Hollywood logo após Rock cristão ‘ A surpreendente prisão de Blueface no início desta semana na audiência de Blueface – uma medida que Karlissa chama de “momento ruim” por parte das autoridades.

Ela diz que o mundo inteiro sabia que Chrisean tinha um mandado, mas para os policiais agirem de acordo com isso enquanto Chrisean estava apenas no tribunal para apoiar Blueface foi um golpe baixo.

Após a prisão, o neto de Karlissa Chrisean Jr. está agora sob custódia de um dos amigos de Rock. Mais uma vez, Karlissa discorda da decisão do juiz sobre onde o menino mora enquanto seus pais estão encarcerados.

Ela espera que ele seja solto no próximo mês como informamos anteriormente … mas ela não pode oficialmente ligar ainda.

Ela também se afastou dos outros netos com a outra namorada de Blueface Jaidyn Alexis … Karlissa diz que continuará tentando criar laços com as crianças até que JA seja receptivo.