A mãe de Kesha é Katy Perry trabalhando com o Dr. Luke de novo, mas o rosto diz tudo

Kesha não vou dizer nada sobre Katy Perry trabalhando com seu antigo inimigo Dr. Lucas de novo … mas está claro que ela está se sentindo de alguma forma, e suas expressões faciais são uma revelação absoluta.

A cantora estava no LAX neste fim de semana quando um fotógrafo perguntou a ela sobre a colaboração de Katy com Luke em novas músicas – algo que foi confirmado na semana passada – e embora ela tenha permanecido em silêncio sobre o assunto, sua linguagem corporal certamente telegrafa como ela realmente se sente.

Confira… Kesha definitivamente não está fugindo da pergunta aqui – e ela realmente reage a isso – embora sem quaisquer palavras. Em vez disso, ela sorri e entra no carro – é revelador.

Lembre-se… Kesha tem uma história bem documentada com Katy e Luke. Ela processou o Dr. Lucas em 2014, acusando-o de agressão sexualmas ele negou veementemente as acusações e entrou com uma ação contra ela por difamação, e Katy acabou sendo arrastada para a batalha legal.