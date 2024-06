A marca de Meghan Markle, American Riviera Orchard, tem uma versão pirata e vende livros de colorir para adultos

Meghan Marklea Duquesa de Sussex, recentemente lançou uma nova marca de estilo de vida chamada American Riviera Orchard. No entanto, parece que o nome da marca está sendo usado vender livros de colorir para adultos através de um vendedor on-line desconhecido. O Independent revelou que uma página do Shopify usando a marca de Meghan é oferecendo livros de colorir para adultosincluindo um rotulado como “realeza da classe trabalhadora”, com preços variando de £ 8 a £ 16, dependendo do tamanho.

É importante notar que a página do Shopify parece não ter nenhuma ligação oficial com a marca American Riviera Orchard, pois não foi lançado em seu domínio oficial ou Instagram. O blog do site enfatiza que os títulos reais não têm significado e que a sua “linha RoyalWealth Reign” visa reconhecer e celebrar a classe trabalhadora como o verdadeiro coração do país. O blog afirma: “Na América, não reconhecemos um título real pelo nome de alguém… acreditamos que TODOS são criados IGUAIS.”

Este uso não autorizado da marca Meghan levanta questões sobre a legitimidade dos produtos vendidos. Também traz à tona a desconexão entre as reais intenções da marca e os produtos comercializados em seu nome.

Marca de Meghan usada indevidamente por falso vendedor

Meghan já havia sugerido o tipo de produtos que o pomar oficial da Riviera Americana oferecerá quando ela enviar 50 potes de geléia de edição limitada para amigos e influenciadores. De acordo com o pedido de registro da marca, ela venderá produtos comestíveis e não perecíveis, incluindo geléias, marmeladas, pastas, manteigas, molhos, chá e café, além de itens não perecíveis, como géis de banho e de banho, fragrâncias sachês, loções corporais, cosméticos, xampus para animais de estimação, artigos de papelaria e principalmente livros.

A geléia enviada por Meghan fez sucesso entre os destinatários, incluindo a designer Tracy Robbins, que expressou seu amor pelo produto nas histórias do Instagram. Porém, desde a promoção dos potes de geléia em abril, não houve mais indicações sobre quais produtos a American Riviera Orchard oferecerá oficialmente.

Esta situação destaca a necessidade de clareza e autenticidade na marca e nas ofertas de produtos. Também sublinha a importância de proteger a marca contra o uso não autorizado e de garantir que os produtos estejam alinhados com os valores e intenções da marca.