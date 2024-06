A margem de erro da Inglaterra diminui à medida que as eliminatórias da Euro 2024 se aproximam

COLÔNIA, Alemanha — O tempo para improvisação está se esgotando. O insípido empate de 0 a 0 da Inglaterra com a Eslovênia em Colônia na terça-feira pode ter sido o suficiente para garantir o primeiro lugar no Grupo C, mas apenas reforçou a ideia de que o técnico Gareth Southgate está arriscando com sua seleção de time e esperando que o número certo saia.

A experiência de usar o zagueiro do Liverpool Trent Alexander-Arnold no meio-campo foi abandonada aqui com a convocação de Conor Gallagher, do Chelsea, a única mudança de pessoal desde o empate de 1 a 1 da última quinta-feira contra a Dinamarca, que levantou tantas questões e levou o ex-capitão da Inglaterra Gary Lineker a marque seu desempenho como “s —.” O esforço de terça-feira foi apenas ligeiramente melhor, apesar de toda a conversa pré-jogo sobre corrigir erros e enviar uma mensagem positiva.

Houve aqui uma estrutura básica melhor, com a Inglaterra a mudar do 4-2-3-1 para o 4-3-3, com o defesa-central Marc Guéhi – deixando de lado um erro na segunda parte – uma presença estóica na defesa. Eles mantiveram a bola com mais autoridade enquanto Declan Rice voltava a algo próximo de sua melhor forma no Arsenal.

Além disso, porém, os jogadores colectivos de ataque da Inglaterra foram mais uma vez consideravelmente inferiores à soma das suas excelentes peças individuais frente a uma equipa mais fraca que a Dinamarca.

Tudo parecia misturado em melaço: um zoológico de indivíduos lutando para se encontrarem em qualquer ritmo ou andamento, um pouco frustrados pelo calor sufocante de um verão alemão que chegava antes tarde do que nunca. Mas o calor não explica o conservadorismo na posse de bola, a relutância em correr riscos, a falta de inovação de Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden (o melhor do quarteto) e Bukayo Saka – quatro jogadores cuja qualidade inata decide os jogos. em nível de clube semanalmente.

Southgate é um gerente metódico por profissão, meticuloso em seu planejamento. Seu maior trunfo continua sendo a experiência em torneios.

Quatro torneios como jogador, agora quatro como técnico, o jogador de 53 anos reconectou a Inglaterra com seus torcedores sitiados depois de assumir o comando em 2016 e encontrou uma fórmula que os arrastou mais perto do que qualquer outro técnico desde Sir Alf Ramsey em 1966 de um segundo. grande honra internacional, ao perder a final do Euro 2020 para a Itália nos pênaltis.

Mas a Inglaterra parece simplesmente menos propensa a erguer um troféu agora do que há dois anos, na última Copa do Mundo. E essa ligação com os fãs está sendo testada ao limite; Southgate fez questão de aplaudir os torcedores alojados em uma das extremidades do RheinEnergieStadion e alguns responderam na mesma moeda, mas outros vaiaram e alguns jogaram copos de cerveja em sua direção.

Uma decisão será tomada após essas Euros se Southgate permanecerá até a Copa do Mundo de 2026. Alguns parecem já ter se decidido, acreditando que o time o superou.

Jude Bellingham foi uma das várias estrelas da Inglaterra que decepcionou no empate de terça-feira com a Eslovênia. Pablo Morano/Agência BSR/Getty Images

“Eu entendo”, disse Southgate sobre a reação mista a ele. “Não vou desistir. O mais importante aqui é que a torcida fique com o time.

“Eu entendo a narrativa a meu respeito e isso é melhor para eles do que para eles, mas está criando um ambiente incomum para operar. Não vi nenhuma equipe se qualificar e receber algo semelhante.

“Tornamos a Inglaterra divertida novamente nos últimos seis ou sete anos. Acho que tem sido divertido para os jogadores. Temos que ter muito, muito cuidado para que continue assim.”

“Reconheço que quando há momentos no final do jogo, peço aos jogadores que não tenham medo, não vou desistir de agradecer aos torcedores que foram brilhantes durante o jogo. diferente comigo, mas para mim só teremos sucesso se estivermos juntos. Essa energia é crucial para a equipe e é muito importante que eles permaneçam com a equipe, independentemente do que sintam por mim.”

A busca de Southgate por respostas pode render algo a partir de elementos do segundo tempo.

Gallagher durou 45 minutos para ser substituído por Kobbie Mainoo, que parecia mais confortável como número 8; Southgate é frequentemente repreendido por esperar para substituir jogadores, mas não hesitou nesta ocasião. Cole Palmer foi brilhante em sua primeira aparição nas finais, atuando nos 19 minutos finais.

Houve um movimento genuinamente preciso em cada tempo. Saka finalizou uma jogada inteligente aos 20 minutos, mas Foden estava bem impedido na preparação.

E nos acréscimos, Anthony Gordon, também fazendo sua estreia no torneio, fez um excelente passe para frente para Mainoo acertar Kane, que por sua vez encontrou Palmer. O organizador de jogo do Chelsea só conseguiu disparar directamente contra o guarda-redes esloveno Jan Oblak, mas a visão de três suplentes combinada com uma mistura de raciocínio rápido e destemor oferece esperança à Inglaterra poder despertar do seu sono colectivo quando a fase a eliminar começar.

No entanto, Southgate está lutando. Bellingham foi decepcionante, mantido mais pela reputação do que pela influência. Durante um período do segundo tempo, ele saiu pela esquerda para que Foden pudesse entrar mais. Resumidamente, ele foi para a direita quando Palmer tentou afetar o jogo pela esquerda. Nada disso combinava com ele.

A boa notícia é que a Inglaterra tem quatro dias para tentar esclarecer a confusão. Os resultados em outros lugares significam que o caminho a partir daqui não é tão assustador quanto poderia ter sido, um golpe de sorte familiar que Southgate teve em torneios anteriores como técnico.

França, Portugal, Espanha e Alemanha estão todos na metade oposta do quadro. Holanda e Itália podem ficar à espreita nas próximas duas rodadas – duas potências tradicionais que até agora tiveram um desempenho inferior – e Kane estava certo ao apontar que a Inglaterra geralmente melhorou sob o comando de Southgate à medida que avançava.

“Se olharmos para os torneios anteriores, jogámos o nosso melhor futebol nos oitavos-de-final”, disse o capitão de Inglaterra. “Últimos Euros contra Alemanha, Ucrânia e Dinamarca, então com certeza há mais por vir.”

Isso realmente precisa soar verdadeiro dessa vez. A Inglaterra tem que acertar a fórmula em Gelsenkirchen no domingo. A margem de erro está desaparecendo rápido.