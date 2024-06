A meia-irmã de Barack Obama, Auma, é atacada com gás lacrimogêneo ao vivo durante protestos no Quênia

Honre Obama estava sendo entrevistada pela CNN no meio dos protestos de terça-feira em Nairóbi, no Quênia – quando, de repente, explosões puderam ser ouvidas ao fundo… e ela começou a tossir e a chorar.

O meio-irmão do ex-Prez – com quem ele é parente por parte de pai – diz que não consegue mais ver por causa do gás lacrimogêneo no ar… e repórter de campo da CNN Larry Madowo começa a tossir também quando a entrevista de rua é forçada a terminar.