A negociação de Dejounte Murray aumenta o valor da fantasia, apostas dos Pelicanos

A NBA nunca descansa, e na sexta-feira à noite Adrian Wojnarowski, da ESPN, relatou que o armador do Atlanta Hawks, Dejounte Murray, foi negociado com o New Orleans Pelicans por Larry Nance Jr., Dyson Daniels e duas futuras escolhas de primeira rodada.

Com essa negociação remodelando tanto os Pelicans quanto os Hawks, Andre Snellings e Eric Moody explicam o que os gerentes de fantasy e apostadores esportivos precisam saber sobre o acordo.

Oportunidade de basquete fantasia para Pelicans e Hawks

Para os Pelicanos, isso equilibra sua escalação e dá a eles o verdadeiro armador que estavam faltando. Enquanto CJ McCollum é um armador forte que pode ser um craque em momentos, Murray é na verdade um armador em tempo integral em ambos os lados da bola. Com o Spurs, antes de ir para o Hawks, Murray era um dos melhores guardas defensivos do basquete, com tamanho e fisicalidade para dificultar a vida nos pontos adversários. Ele terá a oportunidade de ser isso novamente para os Pelicanos e será capaz de reutilizar as habilidades de distribuição que muitas vezes teve que incluir ao lado de Trae Young para criar arremessos mais fáceis para Zion Williamson, Brandon Ingram e McCollum. Murray também se tornou um arremessador/artilheiro muito melhor nas últimas temporadas, então ele deve ser capaz de aproveitar as oportunidades de chute criadas ao jogar contra outros finalizadores talentosos do Pelicans.

Olhando para isso de uma perspectiva de fantasia, Murray é um vencedor que deve ter uma taxa de uso maior e mais produção ofensiva, particularmente assistências, mas talvez pontos também, enquanto joga com os Pelicans. O volume de pontuação de McCollum pode permanecer semelhante, mas ele provavelmente perde uma ou duas assistências e gera números mais próximos de quando estava em Portland. Não está claro se Ingram e Williamson estarão de volta, mas se estiverem, suas porcentagens de arremessos podem aumentar um pouco, mas seus próprios totais de assistências também podem cair.

Enquanto isso, em Atlanta, se Young permanecer no time, ele parece ter luz verde agora com Murray fora. Ter dois armadores de calibre All Star em um time comeu a produção de ambos os jogadores, e agora Young retornaria às suas oportunidades de volume de algumas temporadas atrás e talvez fosse um dos 10 melhores produtores de fantasy hoops. Fora Young, no entanto, os Hawks agora estão cheios de jogadores jovens e finalizadores que poderiam preencher o vazio de pontuação de Murray. Jalen Johnson teve uma temporada de destaque no ano passado e pode estar prestes a dar um salto.

Fique de olho em Daniels também. Ele foi a nona escolha geral no draft de 2022 e, como guarda 6-7, tem tamanho para potencialmente jogar com Young, mas as habilidades de guarda líder para jogar na quadra de defesa com Bogdan Bogdanovic. Daniels nunca foi capaz de fazer as coisas andarem em Nova Orleans com um time do Pelicans com gols nos playoffs, mas em um time do Hawks em modo de reconstrução ele deveria ter menos pressão e mais oportunidades para ver se consegue encontrar novamente a forma que uma vez o tornou uma loteria escolha. — André Snellings

Que apostas fazer nos Pelicanos

Esta é uma ótima jogada para os Pelicans. Dejounte Murray fornece a eles um armador pontuador que também pode defender. Ele foi um dos dois únicos jogadores na temporada passada a registrar 1.500 pontos, 500 assistências e 100 roubos de bola. O outro jogador a realizar esse feito foi Nikola Jokic. Além disso, Murray fornece aos Pelicans um jogador confiável na hora da decisão. O New Orleans estava 0-22 na temporada passada quando estava perdendo no quarto período.

Murray ajudará significativamente os Pelicans no departamento de assistências. Na temporada passada, os armadores de New Orleans acumularam apenas 679 assistências, o menor número de qualquer grupo de armadores do time. Há rumores de que Brandon Ingram pode estar em movimento, mas não vejo Murray sendo a única mudança dos Pelicans nesta offseason. No entanto, este é um ótimo primeiro passo para continuar a construir um concorrente em torno de Zion Williamson e CJ McCollum, especialmente depois de ser varrido pelo Oklahoma City Thunder na primeira rodada dos playoffs da NBA.

Os apostadores devem considerar assumir uma posição nos Pelicans (+2000) para vencer a Conferência Oeste agora que a agência livre se desenrola. Além disso, fique de olho nos totais de vitórias de New Orleans quando estiverem disponíveis. — Eric Moody