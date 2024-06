Dapesar da presença e popularidade de Caitlin Clarko WNBA está projetado para enfrenta uma perda de US$ 50 milhões na temporada de 2024, segundo fontes da liga, incluindo um executivo de um dos times. Apesar da ampla cobertura e do aumento da popularidade, a situação financeira continua desafiadora. A liga gerou entre US$ 180 e US$ 200 milhões na temporada anterior, um forte contraste com a receita da NBA superior a US$ 10 bilhões.

As dificuldades financeiras não são novas para a WNBA. Comissário da NBA, Adam Silver revelou em 2018 que a liga feminina estava perdendo cerca de US$ 10 milhões anualmente. Isso equivaleria a pelo menos US$ 200 milhões e potencialmente até US$ 260 milhões em perdas desde a criação da WNBA em 1997.

Um relatório do Washington Post, baseado em informações de duas fontes não identificadas familiarizadas com as finanças da liga, indicou que a atual temporada deverá adicionar outros US$ 50 milhões aos problemas financeiros da WNBA. Essas fontes não estavam autorizadas a discutir publicamente a situação financeira da liga.

Comissária da WNBA, Cathy Engelbert reconheceu o apoio significativo que a liga recebe da NBA, observando que isso oferece uma “enorme vantagem” para o marketing, especialmente com serviços de streaming que dependem de um modelo de assinatura durante todo o ano. Ela destacou o valor de oferecer 330 dias de programação ao vivo, o que é atrativo para plataformas de assinatura.

No entanto, um executivo anônimo da equipe WNBA admitiu que a liga feminina provavelmente teria dificuldades para sobreviver sem o apoio financeiro da NBA. “A verdade é que esta liga teria dificuldade em existir sem a NBA”, afirmou o executivo. Este sentimento tem sido uma teoria entre fãs de esportes e especialistas do setor.

Apesar destes desafios, a WNBA está a fazer esforços para se manter à tona e prosperar. Alcançar a estabilidade financeira, no entanto, continua a ser uma luta contínua. Mesmo com o seu aparente sucesso, levar a liga à rentabilidade parece ser uma batalha difícil.

Somando-se à polêmica, Antonio BrownOs comentários recentes de WNBA sobre a WNBA provocaram indignação significativa. Ele se referiu à liga como “apenas uma instituição de caridade para lésbicas”. Brown twittou: “É por isso que achei toda a conversa da WNBA hilária. Ninguém realmente assiste. Então, quando você está discutindo sobre isso, não está realmente discutindo sobre um esporte profissional. É mais apenas uma instituição de caridade. para lésbicas.” Seus comentários foram amplamente criticados por aqueles que veem a WNBA como uma liga esportiva profissional legítima e merecedora de respeito.

Em conclusão, embora a WNBA continue a enfrentar dificuldades financeiras, a sua parceria com a NBA continua a ser crucial para a sua sobrevivência. A capacidade da liga de fornecer programação ao vivo durante todo o ano é um recurso valioso, mas sem o apoio da NBA, a sua existência poderia estar em perigo. Os desafios atuais destacam a necessidade de um modelo financeiro mais sustentável para garantir a viabilidade e o crescimento da WNBA a longo prazo.