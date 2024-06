A renda de Teyana Taylor é quase o dobro da de Iman Shumpert, então ele reivindica o divórcio

Teyana Taylor está ganhando quase o dobro do que Iman Shumpert ganha todo mês… pelo menos é o que ele está dizendo ao juiz que supervisiona o divórcio.

Em novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, Iman detalha as finanças do casal distante… e diz que há uma grande disparidade salarial.

De acordo com a contabilidade de Iman, a renda bruta mensal de Teyana antes dos impostos é de US$ 93.885… quase o dobro dos US$ 47.981 que ele diz que traz para casa todos os meses.