A responsabilidade pela saída da Itália do Euro 2024 é de Spalletti

BERLIM — Eles podem ter sido os atuais campeões, mas ninguém achava que a Itália fosse particularmente boa rumo à Euro 2024. Menos ainda achavam que eles poderiam ser tão ruins.

Embora a derrota por 2 a 0 nas oitavas de final para a Suíça no sábado possa ser explicada por uma geração de jogadores em má forma na defesa, cansados ​​no meio-campo e completamente medíocres na frente, é difícil não apontar o dedo para o técnico, Luciano Spalletti. No estilo típico de Spalletti, ele assumiu a responsabilidade à sua maneira após o jogo, embora depois de recitar um monte de razões para a derrota.

“Sofrer o segundo golo logo após o recomeço foi um golpe para o moral.” Você não diz.

“Tocamos num ritmo mais lento do que eles.” E você não podia dizer para eles acelerarem as coisas?

“Foi uma longa temporada de clubes e estava muito quente hoje.” Presumivelmente, os suíços levaram aquele ar fresco dos Alpes para o campo.

“Não temos muitos jogadores rápidos.” Não é o revezamento 4×100.

“Não tive muito tempo para trabalhar com os jogadores, os treinadores da seleção antes de mim tiveram mais tempo no comando.” É futebol internacional, acostume-se — ninguém tem tempo.

Só depois de tudo isso ele admitiu: “Bom, a responsabilidade sempre é do treinador, eu tomei as decisões lá.” Finalmente.

Pelo menos os jogadores estavam um pouco mais pé no chão na realidade. Eles levaram na cara.

Bryan Cristante: “Merecemos voltar para casa, não há muito o que salvar. Principalmente quando se considera a organização em campo, eles foram muito superiores.”

Matteo Darmian: “Precisamos pedir desculpas a todos.”

Capitão Gianluigi Donnarumma: “Precisamos assumir isso, assumir a responsabilidade e seguir em frente.”

Esta equipa italiana tem alguns jogadores de classe mundial, um casal de classe mundial, um casal que pode tornar-se de classe mundial, e o resto é principalmente preenchimento. Essa é a natureza do futebol internacional.

A Itália de Luciano Spalletti foi eliminada da Euro 2024 nas oitavas de final. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Mas então cabe a Spalletti, um dos dois ou três gestores mais bem pagos no Euro, descobrir isso, torná-los mais do que a soma das suas partes. Ele certamente tinha o currículo.

Ele é três vezes técnico do ano da Série A. Seu talento tático é falado em tons baixos entre os nerds táticos. (Ele é o cara que inventou o “sistema sem atacante” anos atrás.) Pouco mais de um ano atrás, ele guiou o Napoli ao seu primeiro título da Série A em 33 anos, levando-os às quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA e jogando um futebol ofensivo brilhante.

A questão é que isso é futebol de clube. O futebol internacional é uma fera diferente. Spalletti nunca iria conseguir mostrar seu gênio tático — real ou imaginário — com o Azzurra porque ele simplesmente não teria tempo e repetições intermináveis ​​no campo de treinamento para fazer isso. Ele teria que manter as coisas simples, ler situações e pessoas e se ajustar rapidamente.

E foi aí que ele fracassou miseravelmente. Ele entrou no torneio falando sobre “identidade” e preservando a mentalidade de ataque de pressão e posse que seu antecessor, Roberto Mancini, havia incutido. Ele disse, Isto é quem somos, esta é a minha equipa, vamos crescer juntos.

No entanto, depois de o tiro sair pela culatra contra a Espanha no segundo jogo, ele deu uma reviravolta de 180 graus tanto no pessoal quanto no sistema, abandonando seus atacantes (Federico Chiesa e Gianluca Scamacca) e mudando de um 4-3-3 para um 3-5 -2 para o terceiro jogo contra a Croácia. Quando isso ainda não funcionou – foi preciso um toque de campainha aos oito minutos dos acréscimos para evitar a derrota – ele mudou tudo novamente para o jogo com a Suíça. Ele tirou a poeira de Stephan El Shaarawy e o colocou na mistura, restaurou a parceria Scamacca-Chiesa, adicionou um meio-campista defensivo (Cristante) e, em vez de substituir o lesionado Federico Dimarco por uma opção igualmente ofensiva na lateral-esquerda, convocou Darmian , um zagueiro central de 34 anos disfarçado de lateral.

Você não pode ter as duas coisas. Você não pode ser o Mister Identity em um jogo e o Doctor Pragmatic no outro. Especialmente se quanto mais você mexe, menos as coisas funcionam.

As mensagens são importantes, e não foram apenas as decisões de Spalletti com a equipe que foram desiguais e inconsistentes, foi também o seu comportamento público. Ele ficou obcecado com a ideia de que havia um “toupeira” no campo que vazava informações para a mídia. Ele disse a um repórter, em entrevista coletiva, que “se você [masturbate] todos os dias por mais 14 anos, talvez você saiba tanto quanto eu.” Existe o excêntrico e existe o simplesmente estranho, rude e paranoico.

Spalletti sempre foi irritadiço, de língua ácida e excessivamente sensível a desrespeitos, reais ou percebidos. Caramba, esse é o cara que saiu do trabalho no Napoli porque, em vez de receber um tapinha nas costas e um aumento salarial gordo após entregar o título, o clube simplesmente lhe enviou um e-mail oficial dizendo que estavam pegando a opção de um ano em seu contrato.

É verdade que isso foi um tanto desajeitado do Napoli, mas fazer birra e sair do jeito que Spalletti fez diz muito sobre ele. Ele disse que estava tirando um “período sabático”, que acabou durando pouco mais de um mês, até que o próprio Mancini saiu do trabalho na Itália para fazer um trabalho lucrativo na Arábia Saudita e a Federação Italiana de Futebol contratou Spalletti.

É isso que acontece com pessoas como Spalletti. A língua ácida, as excentricidades, as réplicas espirituosas… tudo é encantador quando você está indo bem. Quando você encontra obstáculos na estrada, no entanto, fica cansativo muito, muito rápido.

Spalletti não tinha Ferrari nem BMW nesta corrida europeia. Ele tinha um Toyota padrão que deveria consertar para fazê-lo ir o mais rápido e tão longe quanto pudesse. Exceto que sua bagunça sob o capô só piorou as coisas, e ele dirigiu em todos os solavancos possíveis da estrada, até que as rodas se soltaram.