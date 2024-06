A saúde mental de Angel Reese está em questão após uma entrevista recente em que ela disse que ‘não confia na imprensa’

Céu de Chicago novato Anjo Reese recentemente sentou-se para uma entrevista com Steve Greenberg do Chicago Sun-Times, e suas respostas levantaram preocupações sobre seu bem-estar mental durante sua primeira temporada na WNBA. Reese parecia relutante em participar da conversa, pois Greenberg observou que ela estava apenas fornecendo respostas curtas e desdenhosas.

Na entrevista, Reese expressou sua desconfiança na mídia: “Eu sei como vocês gostam de distorcer minhas palavras, então estou apenas sendo breve e gentil. Não posso confiar em nenhum de vocês. Então, estou apenas avisando – curto e gentil.” Este sentimento reflecte a sua apreensão em relação aos meios de comunicação e a potencial deturpação das suas palavras.

Angel Reese está sendo apontado como o novo vilão da WNBA

Greenberg também conversou com Céu de Chicago treinador principal Teresa Weatherspoon sobre o comportamento de Reese. Weatherspoon reconheceu os desafios que Reese pode estar enfrentando: “Acho que às vezes não conseguimos perceber o que a atleta pode pensar… é quase como se toda vez que ela fala, há algo errado com o que ela diz. Há algo errado com o que ela faz. ” Os comentários de Weatherspoon esclarecem a pressão e o escrutínio que Reese pode estar enfrentando como novato na WNBA.

Apesar das preocupações levantadas pela entrevista de Reese, Weatherspoon garantiu que Reese está bem, enfatizando: “Ela está bem. Ela vai ficar bem. Quero dizer, ela está bem.”

O técnico do Chicago Sky, Weatherspoon, apoia Reese

O artigo gerou uma onda de empatia e apoio dos fãs da WNBA, com um indivíduo expressando: “Isso partiu meu coração, eu realmente espero que Angel esteja bem”. Outro fã destacou a falta de empatia para com Reese, afirmando: “As pessoas não percebem que o tratamento que ela está recebendo é o tipo de coisa que vai levar alguém ao limite. :(“

É evidente que o comportamento recente de Reese despertou preocupação entre os fãs e a mídia. Sua aversão ao envolvimento com a mídia pode resultar das reações negativas que recebeu em resposta às suas ações e declarações durante os jogos.

As lutas atuais de Reese servem como um lembrete das pressões enfrentadas pelos atletas aos olhos do público e da importância de apoiar o seu bem-estar mental enquanto navegam nas exigências da sua profissão.