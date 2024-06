A última limpeza do Instagram de Diddy não foi feita para voltar atrás. Cassie pede desculpas

Em algum momento na quinta-feira, Diddy se livrou de todas as postagens do IG em sua página – limpando-as completamente sem qualquer explicação… e isso inclui o vídeo ele postou onde se dirigiu ao vídeo brutal dele batendo em sua então namorada.

A internet estava repleta de teorias sobre o que poderia estar por trás da mudança – mas fontes com conhecimento direto nos garantiram que não há nada por trás da mudança além de Puff querer redefinir suas postagens… algo que nos disseram que ele fez no colar.

Disseram-nos que Diddy também não estava criticando Cassie ao se livrar de seu pedido de desculpas – o que é evidente no fato de que ele excluiu todas as suas postagens … não apenas aquela.

Do jeito que nossas fontes colocaram… O pedido de desculpas de Diddy foi visto em todo o mundo e foi publicado/transmitido em todos os lugares – então todo mundo viu, e ele existe para sempre. Em termos de como é a sensação… fomos informados de que Diddy quis dizer o que disse naquele clipe, e isso permanece até hoje.

Em outras palavras… ele esfregar seu IG não é de forma alguma um golpe contra seu ex – nem é ele subestimar a seriedade de sua situação. Além disso… nossas fontes dizem que ele já fez isso antes – então isso não é incomum para ele… é apenas ampliado por causa de toda a atenção ultimamente.

A última coisa que nos foi transmitida é o fato de que essa limpeza NÃO foi um movimento estratégico entre ele e seu grupo – foi apenas uma coisa espontânea, e realmente não tem significado no quadro geral do que está acontecendo com ele nestes dias. dias.