A vitória escapa a Norris na Espanha, mas a McLaren agora é a grande ameaça da F1

MONTMELÓ, Espanha – Apenas 24 horas depois daquela que descreveu como a melhor volta da sua carreira, o pole position Lando Norris viu o Grande Prémio de Espanha escapar-lhe por entre os dedos nos primeiros momentos da corrida.

“Eu estraguei a largada”, diria um Norris pessimista à McLaren imediatamente após terminar pouco mais de dois segundos atrás do líder do campeonato mundial de Fórmula 1, Max Verstappen. O trabalho duro de Norris na tarde de sábado foi desfeito na descida de 579 metros até a Curva 1 no Circuito da Catalunha.

Apesar de ser agressivo fora da linha e forçar o eventual vencedor da corrida a cair na grama, Norris ainda se viu atrás quando entraram na primeira curva. Crucialmente, George Russell também encontrou uma maneira de contornar os dois externamente; enquanto Verstappen ultrapassou Russell algumas voltas depois, Norris teria que esperar até a primeira rodada de pit stops para ultrapassar o Mercedes, um atraso que serviu um golpe decisivo em suas esperanças de vencer a corrida.

Quando solicitado a avaliar sua corrida na coletiva de imprensa após a corrida, Norris disse que sua largada foi o único ponto negativo que ele poderia apontar.

“Não é bom o suficiente, simplesmente porque deveríamos ter vencido hoje”, disse ele. “Acho que tínhamos o carro mais rápido, mas perdi-o na largada e não consegui ultrapassar George no primeiro trecho. Acho que tivemos facilmente o melhor carro do mercado hoje, simplesmente não fazer um trabalho bom o suficiente fora da linha, e então essa coisa me custou tudo.

“Da curva 2 em diante, 10 de 10, não acho que poderia ter feito muito mais e acho que, como equipe, fizemos a estratégia perfeita. Fiquei muito feliz com o que fizemos, mas sim, a única parte desde o início, o 1% não era bom o suficiente.”

Espanha 2024 pode não ser tão dramático quanto o outro grande momento “o que poderia ter sido” da carreira de Norris, quando o erro de julgamento da McLaren sobre uma chuva tardia no Grande Prêmio da Rússia de 2021 lhe custou a vitória, mas vai doer muito por um pouco enquanto. No entanto, não deve demorar muito para a equipe em tons de mamão superar isso.

Isso porque agora temos evidências suficientes para sugerir que a enorme lacuna de desempenho da Red Bull desde o início de 2024 evaporou. A McLaren parece um adversário regular agora – alguns podem até sugerir que eles avançaram – enquanto a Mercedes aproveitou o bom trabalho do Canadá com um forte terceiro e quarto lugar com Lewis Hamilton e Russell.

Em comparação com o início da temporada, quando Verstappen parecia totalmente imparável, a energia em torno da F1 tem sido diferente desde o primeiro triunfo de Norris no Grande Prêmio de Miami, no início de maio. Mesmo assim, Verstappen ainda conseguiu aumentar a liderança do campeonato, que agora é de 69 pontos sobre Norris, que subiu para o segundo lugar.

“Max não está cometendo nenhum erro, então assim que você cometer um pequeno erro, eles estarão na frente”, disse Norris. Russell descobriu que esse era o caso em Montreal há duas semanas.

Lando Norris terminou em segundo no domingo em Barcelona, ​​mas o ritmo da McLaren ultimamente fez do time mamão a classe do campo da F1. Rudy Carezzevoli/Getty Images

A vantagem de Verstappen é, na verdade, uma vantagem de duas corridas e meia sobre Norris e pode parecer incontestável no papel, mas uma vitória de Norris no domingo teria sido uma declaração importante sobre as 14 corridas restantes da temporada e o ameaça real que o McLaren MCL38 agora representa para o outrora intocável RB20 da Red Bull.

A recente mudança na ordem competitiva fez com que Norris pensasse claramente em ser uma aposta externa no campeonato, mas ele sabe que isso só pode acontecer se ele eliminar os erros – por menores que sejam.

Questionado se ele pode lutar pelo título, Norris disse: “Quer dizer, acho que sim, acho… deveria ter feito melhor hoje. Deveríamos ter recuperado alguns pontos de Max. Potencialmente, havia uma chance de vencê-lo.” no Canadá, então duas corridas terminei em segundo e ele venceu, mas Max precisa parar de vencer para conseguir isso.

“Mesmo que eu tenha passado para o segundo lugar no campeonato, isso não importa, não me importo se fico em segundo ou décimo. É mais uma questão de diferença em relação ao que Max é, e ele ainda está aumentando isso.”

“Isso é algo que não podemos nos dar ao luxo de fazer ou não podemos permitir que ele fuja neste momento da temporada. … Se eu apenas tomasse algumas decisões melhores no Canadá, e se eu tivesse um começo melhor hoje, teríamos vencido duas corridas, sei que sempre houve muitos deveríamos, poderíamos, mas temos o que é preciso.

Norris sempre foi incrivelmente duro consigo mesmo em momentos difíceis e, ao ouvi-lo na noite de domingo, foi fácil esquecer brevemente que havia terminado em segundo. Isso só mostra o quão rápido o clima e as expectativas mudaram na McLaren.

O chefe da equipe, Andreas Stella, disse que a reação pessimista de Norris ao terminar em segundo deve ser música para os ouvidos dos fãs de F1 que desejam ver uma luta genuína este ano.

“Você sabe que Lando é autocrítico e às vezes reagimos muito mais a nós mesmos do que ao conteúdo das coisas”, disse Stella. “Não reagimos exageradamente ao estilo de Lando ser duro consigo mesmo, certamente tenho certeza de que isso é algo que ele continuará ajustando ao longo dos anos. Mas do ponto de vista de Lando, ele dirigiu muito bem durante todo o fim de semana, e se ele está chateado por um P2, terminando a dois segundos de Max, então isso é realmente uma boa notícia para todos, inclusive para a Fórmula 1, pois significa que temos corridas e com pequenos detalhes, como defender sua pole position, podemos ter vencedores diferentes de Max .”

Verstappen continua fazendo o trabalho

Há, é claro, uma razão pela qual Verstappen tem uma liderança tão saudável no campeonato. Uma marca registrada dos grandes campeões em qualquer esporte é a capacidade de reivindicar vitórias quando não apresentam o melhor desempenho. Embora suas primeiras quatro vitórias em 2024 tenham sido tão rotineiras quanto parecem, pode-se argumentar que as últimas três vitórias de Verstappen ocorreram quando ele não tinha o carro mais rápido.

Em Imola, Norris terminou 0,2 segundos atrás de Verstappen, mas foi mais rápido durante grande parte da corrida. Erros de Russell e um safety car quando Norris tinha uma liderança saudável ajudaram Verstappen a conquistar a vitória no Grande Prêmio do Canadá, há duas semanas. Desta vez foi a fuga lenta de Norris que balançou o pêndulo na direção do piloto da Red Bull.

Nas três ocasiões, Verstappen fez seus rivais pagarem por não serem perfeitos. O tricampeão mundial continua a entregar resultados, e o padrão elevado que ele estabelece todas as semanas é fácil de ignorar quando um piloto está vencendo com a mesma frequência que tem feito, inclusive em sua temporada recorde de 2023.

“Ele sempre foi fantástico sob pressão”, disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, na noite de domingo. “O ano passado foi um ano de unicórnio e agora é um ano mais normal, não é normal vencer todas as corridas o tempo todo e estamos tendo que lutar muito por elas, e Max está fazendo uma diferença fundamental. precisamos melhorar, estamos entendendo melhor onde estão nossos pontos fortes e fracos e estamos fazendo o suficiente no momento para continuar aumentando a liderança do campeonato”.

Verstappen também sabe que as vitórias rotineiras do início de 2024 são coisa do passado. No domingo, ele pediu à Red Bull que intensifique seu jogo para igualar a nova ameaça da equipe McLaren de Norris, se quiser continuar aumentando a diferença de pontos.

“Sempre soube que seria difícil e a McLaren está fazendo um trabalho muito bom”, disse Verstappen. “Eles trouxeram muitas atualizações boas para o carro e realmente parece funcionar.

“Da nossa parte, trouxemos coisas para o carro, mas provavelmente não tanto tempo de volta quanto o que os outros têm trazido para seus carros. Então agora cabe a nós encontrar um pouco mais, tentar dar aquele pequeno salto à frente novamente, porque Acho que hoje faltou um pouco daquele ritmo. Quando tivemos que forçar, simplesmente não conseguimos cuidar dos pneus como Lando. Essas pequenas coisas são cruciais em pistas onde você tem bastante. [tyre degradation] então precisamos ser um pouco melhores nisso.”

Norris terá uma chance imediata de fazer as pazes. A Espanha foi a primeira etapa de uma partida tripla em três finais de semana consecutivos, com a corrida em casa da Red Bull na Áustria seguida pelo Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone.