Aaron Judge continua aquecido com 30º home run para os Yankees em queda

NOVA IORQUE – O New York Yankees está subitamente cambaleando, perdendo nove dos últimos 12 jogos e quatro séries consecutivas após derrotas consecutivas para o Mets. A derrota de quarta-feira foi especialmente feia: uma derrota por 12-2, adiada pela chuva, no Citi Field. Os Yankees permanecem em primeiro lugar por apenas um jogo porque o segundo colocado Baltimore Orioles também está em apuros.

Isso não significa que Aaron Judge parou de bater.

O rebatedor superstar continuou sua fúria na quarta-feira, empurrando ambas as corridas dos Yankees com seu 30º home run da temporada no 82º jogo dos Yankees – o mesmo ritmo que ele estava em 2022, quando terminou com 62 home runs, recorde da Liga Americana.

A explosão de quarta-feira, um chute de duas corridas de Danny Young, foi o segundo home run de Judge na série de dois jogos – ele acertou um grand slam na derrota de terça-feira – e seu 287º home run na carreira, empatando com Bernie Williams em sétimo lugar na franquia história.

“É ótimo, mas nada em que realmente focar”, disse Judge. “Temos uma temporada pela frente, muitos jogos pela frente.”

Judge se juntou a Babe Ruth como o único jogador na história da franquia com 30 home runs antes de julho – Ruth alcançou o número duas vezes, em 1928 e 1930. Ele é o terceiro jogador na história da liga principal com 30 home runs antes do terceiro intervalo do All-Star. vezes em sua carreira, juntando-se a Mark McGwire e Ken Griffey Jr. Ele é o sétimo jogador na história da liga principal com 30 home runs e 75 RBIs antes de julho, e o primeiro desde Chris Davis em 2013.

Judge fez essa história por trás de uma lágrima sobrenatural após um primeiro mês lento da temporada. Desde 1º de maio, Judge está rebatendo 0,379 com 1,412 OPS, 24 home runs e 17 duplas em 49 jogos. Ele está atingindo 0,309/0,433/0,712 com 60 caminhadas em 80 jogos nesta temporada.

“É notável”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone. “Apenas mais grandes rebatidas dele esta noite. Meio que ficando sem adjetivos e superlativos e tudo o mais. Quero dizer, é incrível o que ele está fazendo.”

Judge terminou a quarta-feira 2 a 2 com uma caminhada em seu 20º jogo multihit desde o início de maio. Ele e Juan Soto combinaram sete das nove corridas dos Yankees nas duas derrotas para o Mets, enquanto o resto do ataque continuava a lutar, especialmente contra arremessos canhotos.

Ele poderia ter infligido mais danos ao arremesso do Mets na quarta-feira, mas Boone o substituiu por um rebatedor na oitava entrada, com os Yankees perdendo por 11-2.

“Eu quero todas as rebatidas”, disse Judge. “O jogo nunca acaba. Então, eu quero todas as rebatidas, mas não sou o técnico. Ele dá a decisão e eu não fiquei nem um pouco chateado.”