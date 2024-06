Aaron Judge encerra maio espetacular com mais 2 HRs, 4 RBIs

SAN FRANCISCO – Aaron Judge cresceu assistindo aos jogos do San Francisco Giants na televisão e pessoalmente, imaginando-se lançando bolas longas como Barry Bonds.

Em seu primeiro jogo aqui, ele causou sua melhor impressão em Bonds.

Judge coroou um mês de maio espetacular com dois gols em seu primeiro jogo em San Francisco, e o New York Yankees derrotou o Giants por 6 a 2 na noite de sexta-feira.

“Acho que foi contornar as bases. Eu meio que olhei para o lado esquerdo do campo e, estando naquelas arquibancadas algumas vezes, isso apenas me trouxe de volta algumas memórias”, disse Judge. “É um lugar especial. Tornei-me fã dos Giants. Adorei vir aos jogos aqui. É muito legal estar do lado oposto do campo.”

Judge cresceu a cerca de 160 quilômetros de distância, em Linden, e foi fortemente recrutado como agente livre pelos Giants em dezembro de 2022, mas decidiu permanecer com os Yankees e assinou um contrato de nove anos no valor de US$ 360 milhões.

Ele teve sua primeira chance de entrar na área do batedor aqui durante o treino de rebatidas antes do jogo. Ele se sentiu em casa assim que tudo começou, apesar das vaias que o recebiam a cada rebatida. Ele dedicou pouco tempo para mostrar aos Giants e seus fãs o que eles perderam quando os rejeitou como agente livre.

“Não fiz nenhum home run na BP, então fiquei um pouco nervoso”, disse Judge. “Barry e muitos daqueles caras daquela época faziam com que parecesse bem pequeno às vezes.”

Depois de acertar um único no primeiro inning, Judge lançou um chute de três corridas para o campo esquerdo no terceiro contra Jordan Hicks (4-2) e depois outro chute solo no sexto para dar a ele 20 home runs, líder da liga principal.

“É difícil entender o que ele está fazendo”, disse o técnico Aaron Boone. “Ele simplesmente faz o que quer. Ele é tão consistente com quem ele é como pessoa, como jogador e a maneira como ele faz isso. É muito divertido assistir isso.”

A maior parte desse dano ocorreu em maio, com Judge acertando 14 home runs e 12 duplas com 27 RBIs. Suas 26 rebatidas extra-base são as maiores de qualquer jogador dos Yankees em um mês desde que Joe DiMaggio fez 31 em julho de 1937, e esta é apenas a oitava vez desde o final da Segunda Guerra Mundial que qualquer jogador nas ligas principais teve tantas rebatidas extra-base. base de acessos em qualquer mês.

Ele também é o primeiro jogador na história da MLB a alcançar 35 jogos multi-homer na carreira em menos de 1.000 jogos na carreira, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information.

O bastão de Judge ajudou a levar os Yankees a 14 vitórias em seus últimos 18 jogos, já que eles se tornaram o quarto time a alcançar 40 vitórias antes de 1º de junho.

Ele forneceu apoio mais do que suficiente para Marcus Stroman (5-2), que permitiu duas corridas em 7⅓ entradas para obter a vitória. Os Yankees empataram o recorde da franquia estabelecido em 1981 com sua 18ª partida consecutiva com um arremessador acertando pelo menos cinco entradas e permitindo três corridas ou menos.

“Ele é incrível”, disse Stroman sobre Judge. “É difícil colocar em palavras, mas definitivamente dá a toda a equipe um pouco de impulso e motivação quando ele continua jogando. Ele está definitivamente fazendo a sua parte. Ele está definitivamente preso.”

Judge agora lidera os campeonatos com 20 home run nesta temporada, um número que iguala Mickey Mantle em 1956 e Tino Martinez em 1997 para o maior número de home runs na história dos Yankees antes de junho.

Isso também é uma grande mudança em relação ao início do mês, quando Judge teve uma média de 0,207 em março e abril, juntamente com muitas perguntas sobre o início lento.

Embora todos os outros pudessem estar preocupados, Judge manteve o equilíbrio.

“Não posso ficar sentado aí sentindo pena de si mesmo quando as coisas não estão indo bem. Ainda tenho jogos para disputar e vencer. Apenas tente ser consistente e ajudar o time a vencer”, disse ele após a vitória de quinta-feira à noite por 8 a 3 sobre o Los Angeles. Anjos de Angeles. “Sinto que em cada temporada tenho um daqueles meses em que as coisas simplesmente não correm como desejamos. Foi difícil ter que ser Abril no início, especialmente com o tipo de equipa que temos e como somos bons.”

Entre seus feitos, ele se junta a Albert Belle (agosto de 1995) como o único jogador na história da MLB com mais de 14 home runs e mais de 12 duplas em um mês, de acordo com ESPN Stats & Information.

“Quando ele está com calor, é difícil lidar com ele”, disse o técnico Bob Melvin sobre Judge. “Quando você lança bons arremessos, ele comete uma falta ou os pega e espera por um bom arremesso. Você lança para ele um arremesso que ele aguenta, é isso que ele faz com isso.”

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.