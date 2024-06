Aberto da França 2024: Peyton Stearns está à beira de um avanço na carreira?

PARIS – Quando Peyton Stearns percebeu que havia esquecido de se inscrever para o sorteio das eliminatórias do Aberto da Itália no início deste mês, ela ficou irritada consigo mesma e frustrada por perder a oportunidade de jogar em um dos maiores torneios durante a preparação. para o Aberto da França. Ela tinha acabado de chegar às quartas de final no evento de nível 125 em Saint-Malo, França, e agora, em vez de aproveitar seu impulso na superfície, ela tinha que descobrir o que fazer com a inesperada semana de folga.

Ela não tinha ideia naquela época que sua gafe poderia acabar sendo o ponto de virada em sua temporada.

Em vez de ir para Roma, a americana de 22 anos e seu novo técnico, Tom Hill, foram para Nice, na França, para uma semana de treinamento improvisada. Eles tinham começado a trabalhar juntos em Madrid, em abril, e não tiveram tempo fora dos torneios para fazer ajustes. Chegando à cidade mediterrânea um dia após a derrota em Saint-Malo, Hill pediu a Stearns que indicasse um objetivo que deseja alcançar nesta temporada. Stearns disse que queria ganhar seu primeiro título WTA.

Eles começaram a trabalhar.

Todos os dias eram iguais: uma corrida longa, uma longa sessão na quadra, almoço, treino na academia, volta à quadra, outra corrida, alongamento, jantar no hotel. Repita. Ao final do período de 10 dias, Hill fez Stearns correr na esteira para o que ela descreve como uma “sessão de treino insana”. Stearns não achou que ela conseguiria, mas ela conseguiu.

Duas semanas depois, quando ela estava jogando partidas de três horas consecutivas no Aberto de Marrocos, Stearns se sentia mais preparada do que nunca.

“Honestamente, superei essas partidas porque sabia que poderia durar mais tempo”, disse Stearns à ESPN na sexta-feira. “Foi um treinamento muito vigoroso, eu sabia do que era capaz e que posso torná-lo físico. Eu sabia que poderia vencer qualquer batalha por causa do que havia passado. [in Nice].”

Depois de cinco partidas em seis dias, Stearns conquistou o título no Marrocos com uma vitória por 6-2 e 6-1 sobre Mayar Sherif na final.

Agora em Paris, apenas uma semana depois, e cheia de confiança, Stearns está a uma partida de chegar à segunda semana de um torneio importante pela segunda vez em sua carreira e pela primeira vez neste torneio. No sábado, ela enfrentará Mirra Andreeva na terceira rodada e buscará atingir seu último marco no que espera ser uma temporada repleta deles.

“Tom entrou e meio que tirou minha vida e mudou tudo bem rápido e no bom sentido”, disse Stearns. “Os resultados até agora falam por si, mas não é apenas o título, é tudo. Eu pensei que estava treinando duro antes, mas não foi o suficiente. Eu precisava treinar mais. Eu treinei, estou. Está valendo a pena.”

Stearns conquistou o título no Aberto de Marrocos na semana passada. EPA/JALAL MORCHIDI

Stearns conhece bem títulos ou grandes resultados.

Classificado em 49º lugar como júnior e um candidato universitário altamente recrutado, Stearns foi inspirado pela jornada de Danielle Collins, duas vezes campeã da NCAA que atualmente está classificada em 10º lugar no mundo.

Stearns acreditava que ela também poderia alcançar o sucesso tanto na NCAA quanto nos profissionais, e viu a opção como seu melhor caminho.

Jogando pela Universidade do Texas – a mesma escola que sua mãe Denise frequentou e foi membro da equipe de ginástica antes de perder o status de time do colégio – Stearns fez história em seus dois anos em Austin.

Ela liderou os Longhorns ao título de equipe da NCAA durante sua temporada de calouro em 2021, ganhando honras de Jogador Mais Destacado, bem como o Calouro do Ano do Big 12. Então ela se tornou a primeira jogadora do Texas a ganhar o título de simples da NCAA durante seu segundo ano, enquanto liderava o time a outro campeonato. Ela anunciou sua decisão de se tornar profissional logo depois.

“Seu impacto é incomparável nos anais da história do tênis feminino do Texas”, disse o técnico do Texas, Howard Joffe, na época. “Qualquer pessoa com pulso estará torcendo para que Peyton Stearns chegue ao topo em sua carreira profissional.”

Stearns esperava então – e continua a esperar – que pudesse alcançar resultados como os de Collins e inspirar ainda mais os jovens tenistas a escolherem jogar em nível universitário antes de iniciarem sua carreira profissional.

“Eu pensei que estava treinando duro antes, mas não foi o suficiente. Eu precisava treinar mais. Eu fiz, estou. Está valendo a pena.” Peyton Stearns

Menos de três meses depois de deixar a escola, ela fez sua estreia no sorteio principal do Aberto dos Estados Unidos como wild card. Em 2023, seu primeiro ano completo no WTA Tour, Stearns chegou à sua primeira final na Copa Colsanitas. No mês seguinte, ela chegou à terceira rodada do Aberto da França. Em setembro, ela avançou para a quarta rodada do Aberto dos Estados Unidos e sua classificação disparou para o 43º lugar na carreira.

A temporada de 2024 não começou tão bem. Foram necessários cinco torneios para registrar sua primeira vitória em simples, e ela não conseguiu encadear vitórias consecutivas. Sua classificação despencou. Ela sabia que precisava fazer uma mudança quando trouxe Hill em abril. Ele havia se separado recentemente de Maria Sakkari, após seis anos de trabalho conjunto e duas participações importantes nas semifinais, e estava em busca de uma nova oportunidade.

Desde o bloco de treinamento em Nice, Stearns, que atualmente ocupa a 62ª posição, venceu nove partidas em três torneios. Na quinta-feira, depois de um longo dia de espera devido à chuva implacável, ela finalmente tocou em condições frias e tempestuosas, sob as luzes da noite. Stearns registrou uma das maiores vitórias de sua carreira com uma vitória dominante por 7-5 e 6-2 sobre a 10ª colocada e semifinalista do Aberto da França de 2022, Daria Kasatkina.

Stearns sabe que foi uma vitória impressionante, ainda maior devido às circunstâncias do dia. Mas ela disse que não estava tentando dar muita importância a isso, ou à sua próxima partida contra Andreeva, o prodígio russo de 17 anos.

“Eu falei com [Hill] sobre isso e você só precisa encarar partida por partida. É isso”, disse Stearns. “Você realmente não consegue pensar: ‘Oh, é o terceiro turno ou o segundo turno ou o quarto turno ou este oponente ou o que quer que seja.’ Porque então você fica preso às emoções e elas podem afetar o modo como você joga. Estou apenas focado em jogar o meu melhor amanhã”.

Ironicamente, Stearns venceu sua primeira partida do ano contra Andreeva – um confronto de 6-2, 2-6 e 6-1 na rodada de abertura em Dubai, em fevereiro. Stearns disse que não estava pensando no encontro anterior ou na reputação crescente de Andreeva antes da partida. Ela iria se preparar para isso “como qualquer outra partida”.

Stearns, que perdeu na primeira rodada de duplas na tarde de sexta-feira, iria passar a noite de sexta-feira com sua mãe – que veio assistir à partida da primeira rodada e agora adiou seu voo de volta duas vezes – e esperava que eles o fizessem. conseguir encontrar um filme em inglês na TV do hotel.

Uma vitória no sábado marcaria um confronto final contra a vencedora da partida entre Irina-Camelia Begu e Varvara Gracheva, ambas sem cabeça de chave. Mas Stearns não estava se permitindo pensar além de Andreeva e ter uma boa noite de sono.

E, aconteça o que acontecer, Stearns terá encerrado a temporada no saibro com seu primeiro objetivo já alcançado. Agora ela e Hill estão focados no próximo objetivo: ser cabeças-de-chave no Aberto dos Estados Unidos, quando ele começar em agosto.

“Acho que isso vai acontecer”, disse Stearns. “É bom ter uma meta que não se baseia apenas nos resultados semanais, mas uma meta mais ampla que posso alcançar ao longo de um período de tempo. É algo que mantenho em mente e que me inspira todos os dias Mas também tenho um objetivo diário e é dar tudo o que tenho, só posso melhorar a partir daí.”