Aberto da França 2024: Sabalenka e Badosa são rivais ferozes na quadra – e amigas próximas fora dela

PARIS – Os dois melhores amigos ficaram a 5 metros de distância no túnel antes de saírem para a corte Philippe Chatrier como inimigos. Paula Badosa e Aryna Sabalenka são inseparáveis ​​​​fora das quadras, mas quando se tratou da partida da terceira rodada do Aberto da França, de cerca de duas horas, elas entraram em modo de jogo.

Era hora de “separar tribunal e vida”, disse Sabalenka.

Durante a partida, nenhuma palavra foi trocada. Os dois se tornam estranhos nesta arena. Mas havia sinais de confiança – os laços de amizade não ditos. No final do primeiro game do segundo set, Badosa estava a uma desvantagem de break point. Ela acertou um forehand longo; era marginal. Se estivesse fora, ela já estaria em desvantagem no segundo set, tendo perdido o primeiro.

Sabalenka sinalizou que era longo, e isso foi o suficiente para Badosa, que – em vez de esperar e desafiar ou obter esclarecimentos do árbitro – já estava voltando para seu lugar.

Eles se conhecem incrivelmente bem fora da quadra, mas também dentro dela. Eles jogaram seis vezes ao longo de suas carreiras, com Sabalenka vencendo por 4 a 2 no jogo de sábado.

Ons Jabeur, também amiga próxima da dupla, disse na sexta-feira que esperava respeito, mas também que fosse uma partida em que os dois entrassem com a atitude de “vamos lá, mostre-me o que você tem e vamos ver como vai ser”, disse Jabeur.

Mas isso tomou forma. Depois de um primeiro set confuso com sete quebras de saque, Sabalenka reajustou o radar em seu forehand e ultrapassou Badosa por 7-5, 6-1.

“É muito difícil; temos que separar as coisas. Tento não olhar para o outro lado e apenas dar o meu melhor jogo”, disse Sabalenka em quadra após a partida.

“Eu faço o mesmo”, disse Badosa mais tarde na entrevista coletiva. “Eu realmente não olho para o outro lado. Apenas olho para minha caixa e para mim mesmo.”

Sabalenka ganhou dois títulos importantes (o Aberto da Austrália em 2023 e 2024) e chegou às semifinais do Aberto da França no ano passado. Dan Istitene/Getty Images

A amizade deles começou em uma partida de exibição, três anos atrás, em Los Angeles, e depois se fortaleceu depois que eles jogaram duplas no Miami Open naquele mesmo ano.

Eles frequentam regularmente as contas do Instagram um do outro, mas também apoiaram um ao outro em tempos difíceis. Quando Badosa voltou de uma fratura por estresse nas costas no ano passado, Sabalenka ajudou a manter seu moral alto.

“Ela sabe que estou sempre disponível para ajudá-la e se ela precisar conversar e perguntar alguma coisa, estou sempre disponível”, disse Sabalenka.

Em março, quando o ex-namorado de Sabalenka, Konstantin Koltsov, morreu antes do Miami Open, ela decidiu continuar jogando o torneio. Por acaso, a primeira partida de Sabalenka foi contra o Badosa. Sabalenka venceu por 6-4, 6-3, mas foi Badosa quem falou à mídia, respondendo a perguntas sobre sua amiga.

“Conheço toda a situação, o que está acontecendo”, disse Badosa na época. “Para mim também é um pouco chocante passar por isso porque no final ela é minha melhor amiga e não quero que ela sofra. “

Eles se enfrentaram novamente em Stuttgart, na Alemanha, em abril, embora Badosa tenha se retirado lesionado no terceiro set.

No sábado, em Paris, as perguntas foram sobre as nuances de interpretar alguém que você conhece tão bem. Sabalenka disse que eles estacionam a amizade logo antes da partida. “Normalmente leva alguns minutos [before we walk out] porque nos vemos na academia e somos bons”, disse Sabalenka. “Como sempre dizemos, somos bons em separar as coisas”.

Os dois praticam juntos quando as agendas de suas turnês se entrelaçam. Talvez isso explique como eles conseguiram anular tão bem os saques um do outro naquele primeiro set, com aquelas sete quebras de saque no total.

Badosa chegou às quartas de final do Aberto da França em 2021. Dan Istitene/Getty Images

“Sim, pode ser um pouco isso, e também as condições, foi muito lento. Talvez estivéssemos ficando um pouco nervosos nos saques, sabendo que ambos temos saques grandes e talvez naqueles momentos de pressão”, disse Badosa depois . “Sim, pode ser uma combinação de ambos.”

Mas quando o segundo set chegou, os retornos de Sabalenka passaram voando por Badosa. “O problema é que ela é a número 2 do mundo e o nível é bastante alto”, disse Badosa. “Mas é claro que era isso que eu esperava.”

Após a partida, Sabalenka e Badosa trocaram abraços na rede. Badosa saiu da quadra, saiu do torneio, aplaudida por Sabalenka, e voltou sua atenção para jogar em duplas mistas ao lado de Stefanos Tsitsipas.

“Estamos acostumados a cair e temos que nos levantar todos os dias, e acho que essa talvez seja a parte mais difícil deste esporte”, disse Badosa. “Vou tentar virar a página o mais rápido possível, porque vale a pena.”

A jornada de Sabalenka nas simples continua, onde ela enfrentará Madison Keys ou Emma Navarro na quarta rodada.

A primeira vez que Badosa e Sabalenka se viram após a partida foi nos corredores de Philippe Chatrier. Badosa tinha acabado de terminar suas funções de mídia e Sabalenka estava começando as dela. Sabalenka fez um formato de coração com os dedos para Badosa enquanto eles passavam um pelo outro.

“É por isso que acho que temos esse relacionamento incrível, porque mesmo que ela ganhe mais 10 Slams, ela será a mesma pessoa”, disse Badosa.

Badosa sorriu, trocou o gesto e foi embora, os dois indo em direções diferentes neste torneio. “Acabei de vê-la saindo da reunião agora mesmo e ela parece estar um pouco chateada”, disse Sabalenka, rindo. “Mas não, não, não, somos muito bons em separar as coisas.”