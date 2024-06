Advogados de Kylian Mbappé perseguem PSG por salários não pagos – fonte

Os advogados de Kylian Mbappé enviaram um aviso final ao Paris Saint-Germain para solicitar que o clube pague os salários que ele acredita que lhe devem, disse uma fonte à ESPN.

O aviso chegou aos escritórios do clube em Paris na semana passada. Mbappé, de 25 anos, acredita que o clube lhe deve quase 100 milhões de euros (106,8 milhões de dólares) em salários não pagos e pagamentos de bônus.

Uma fonte confirmou à ESPN que os campeões franceses ainda não lhe pagaram os salários de abril, maio e junho, bem como o bônus de fevereiro.

Kylian Mbappé disputou sua última partida pelo Paris Saint-Germain em 25 de maio. Franco Arland/Getty Images

O PSG acredita que o jogador concordou em agosto em amortizar parte do dinheiro que lhe era devido para que o clube reduzisse o impacto financeiro da sua saída no final do contrato em junho, disse uma fonte.

No entanto, uma fonte acrescentou que não existe uma versão escrita e assinada deste acordo e que este está no centro da disputa. O PSG, que não pretende responder à notificação formal, pretende agir de acordo com o que acredita ter sido acordado.

Fontes disseram que Mbappé é da opinião que a decisão do PSG de não jogar com ele regularmente de fevereiro a maio, depois que ele lhes disse que estava deixando o clube, cancelou o acordo e que ele quer todo o dinheiro que diz ser devido.

Pensa-se que pode ser necessário que ambas as partes defendam o seu caso perante um tribunal, a fim de chegar a uma resolução.

O capitão francês passou sete anos na capital francesa antes de ingressar no Real Madrid como agente livre no dia 3 de junho.

A disputa com seu antigo clube foi um fator que contribuiu para seus comentários em 5 de junho sobre estar descontente com o PSG.

Mbappé disse que certas pessoas no PSG o deixaram “infeliz” em sua primeira entrevista coletiva desde que concluiu sua transferência gratuita para o Real Madrid.

Fontes disseram à ESPN que o PSG sentiu que ele estava sendo “ingrato” em seus comentários e acrescentou que o clube não lhe reembolsará 80 milhões de euros em salários e bônus, em um esforço para recuperar o dinheiro de sua saída.