Agente do serviço secreto do presidente Biden roubado à mão armada durante viagem à Califórnia

Presidente BidenO Serviço Secreto de Washington continua recebendo ataques – um dos agentes de sua turma foi assaltado à mão armada durante a viagem de arrecadação de fundos do presidente à Califórnia.

Enquanto POTUS estava esfregando cotovelos com celebridades, Barack Obama e megadoadores No sábado à noite, em Hollywood, um de seus agentes do Serviço Secreto, fora de serviço, estava em Tustin – cerca de uma hora ao sul de Orange County – onde fez um curso intensivo sobre crimes em Cali.

A polícia afirma que o agente teve sua bolsa roubada sob a mira de uma arma por volta das 21h36 em um conjunto habitacional. O agente disparou sua arma durante o incidente, embora não esteja claro se o ladrão foi atingido pelo tiro.

Policiais dizem que o suspeito fugiu antes de ser preso e a polícia conseguiu localizar alguns pertences do agente na área.

O Departamento de Polícia de Tustin diz que está procurando um Infiniti FX35 prata 2004-2006 ou veículo similar que foi visto saindo do local… e os policiais divulgaram uma imagem do suposto carro em fuga.



nos estúdios TMZ

Biden esteve na Califórnia no fim de semana para um grande evento de arrecadação de fundos… um caso repleto de estrelas que arrecadou mais de US$ 30 milhões para a campanha de reeleição do presidente.