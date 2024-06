Aidan Morris, dos EUA, é transferido do Columbus Crew para Middlesbrough

O Columbus Crew concluiu a transferência do meio-campista internacional dos Estados Unidos Aidan Morris para o Middlesbrough, do Campeonato Inglês, na sexta-feira.

Ele se junta ao time da segunda divisão inglesa por uma taxa de transferência estimada em US$ 4 milhões, mais uma porcentagem de quaisquer taxas de venda futuras.

Morris, 22, registrou dois gols e seis assistências em 16 partidas (15 como titular) nesta temporada.

O bicampeão da MLS Cup e All-Star de 2023 marcou seis gols e 14 assistências em 83 partidas da MLS (67 partidas) desde sua estreia no Crew em 2020. Ele ingressou na Crew Academy em 2017 e jogou futebol universitário pelo Indiana em 2019 e depois assinou com o Crew para a temporada de 2020.

“Observar o crescimento de Aidan como jogador e pessoa durante seu tempo no Crew foi um verdadeiro privilégio, e apreciamos muito sua dedicação ao clube e à nossa cidade”, disse o gerente geral do Crew, Issa Tall.

Aidan Morris se tornou um jogador-chave do Columbus Crew depois de passar pela academia do clube. Jason Mowry/Icon Sportswire via Getty Images

“Aidan sempre se concentrou em aprender e melhorar, e ele é um modelo excepcional para nossos jogadores da academia. Estamos orgulhosos do que Aidan conquistou individualmente e com nosso clube, pois ele teve um impacto significativo na história do Crew.

“Ele sempre aspirou jogar na Europa e mereceu a oportunidade, e esperamos que ele demonstre ainda mais a sua forma e carácter ao ingressar no Middlesbrough.”

Internacionalmente, Morris conquistou cinco convocações pela seleção masculina dos EUA e pode jogar nas Olimpíadas de Paris neste verão.

“Sou tão abençoado. … Meu coração é Black & Gold. Foi uma jornada incrível”, Morris compartilhou após a vitória do Crew por 4 a 0 contra o Sporting Kansas City no último fim de semana. “Além de todas as MLS Cups, criei relacionamentos incríveis aqui com pessoas incríveis, e isso vale muito mais do que vencer.”

Informações da Field Level Media e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.