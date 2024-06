A’ja Wilson e Caitlin Clark lideram a votação antecipada do All-Star da WNBA

A’ja Wilson, do Las Vegas Aces, e as companheiras de equipe do Indiana Fever, Caitlin Clark e Aliyah Boston, são as três primeiras na votação dos fãs para o WNBA All-Star Game, anunciou a liga na sexta-feira.

Angel Reese, do Chicago Sky, é o outro estreante, junto com Clark, que está entre os 10 primeiros na votação dos fãs.

Wilson, duas vezes MVP que lidera a WNBA em pontuação (27,9 PPG) e rebotes (11,3 RPG), tem 217.773 votos. Clark, a escolha nº 1 do draft de 2024, que ocupa o terceiro lugar na liga em assistências (6,2 APG), está em segundo lugar com 216.427 votos. Boston, a melhor escolha do draft da última temporada e o Estreante do Ano, está em terceiro lugar com 171.864 votos.

Primeiro retorno da votação do WNBA All-Star Cinco jogadores da equipe olímpica 5 contra 5 dos EUA para Paris estavam entre os 10 mais votados nas primeiras votações do All-Star. Jogador Equipe Votos A’ja Wilson* Ases 217.773 Caitlin Clark Febre 216.427 Aliá Boston Febre 171.864 Breanna Stewart* Liberdade 151.984 Arike Ogunbowale Asas 130.838 Sabrina Ionescu* Liberdade 118.949 Anjo Reese Céu 118.490 Kelsey Ameixa* Ases 117.217 Napheesa Collier* Lince 103.550 Dearica Hamby Faíscas 97.094 * Na escalação olímpica 5 contra 5 dos EUA

Completando os cinco primeiros estão Breanna Stewart, duas vezes MVP, do New York Liberty (151.984 votos) e Arike Ogunbowale, do Dallas Wings (130.838), que é o segundo na WNBA em pontuação (25,4 PPG).

Os próximos cinco votantes são Sabrina Ionescu do Liberty (118.949), Reese (118.490), Kelsey Plum dos Aces (117.217), Napheesa Collier do Minnesota Lynx (103.550) e Dearica Hamby do Los Angeles Sparks (97.094).

O All-Star Game do dia 20 de julho (20h30 horário do leste, ABC) em Phoenix enfrentará a seleção nacional 5 contra 5 dos EUA que irá às Olimpíadas de Paris contra a equipe WNBA. As escalações finais do All-Star Game serão anunciadas em 2 de julho. Embora os jogadores da equipe dos EUA – que incluem Wilson, Stewart, Ionescu, Plum e Collier – já tenham participação garantida neste jogo, eles ainda fazem parte do All-Star. votação.

Os All-Stars são escolhidos por uma combinação de votos dos fãs (50%), dos atuais jogadores da WNBA (25%) e da mídia (25%). Os fãs poderão votar diariamente online até 29 de junho. Após o encerramento da votação, os 10 primeiros colocados serão nomeados participantes do All-Star Game, com todos os membros da seleção nacional permanecendo na equipe dos EUA.

Os restantes 12 membros da equipa WNBA serão escolhidos pelos treinadores da liga a partir de um grupo dos próximos 36 mais votados, que deve incluir pelo menos nove guardas e 15 pós-jogadores. Os treinadores não podem votar nos seus próprios jogadores.

Junto com o All-Star Game, também haverá uma competição de 3 pontos da WNBA e um desafio de habilidades. Esses eventos serão realizados em 19 de julho no Footprint Center de Phoenix.