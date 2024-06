A’ja Wilson estabelece linha histórica na vitória dos Aces sobre os Wings

ARLINGTON, Texas – A’ja Wilson fez 36 pontos, 12 rebotes e 6 roubadas de bola para ajudar o Las Vegas Aces a vencer o Dallas Wings por 95-81 na noite de quarta-feira.

Wilson se tornou o primeiro jogador na história da WNBA a ter pelo menos 35 pontos, 10 rebotes e 5 roubadas de bola em um jogo. Ela também é a primeira com pelo menos 35 pontos e 5 roubos de bola em vários jogos.

A partida de quarta-feira foi seu décimo jogo na carreira com pelo menos 30 pontos e 10 rebotes, e ela se tornou a sétima jogadora da WNBA com 10 ou mais jogos, juntando-se a Tina Charles, Breanna Stewart, Lauren Jackson, Candace Parker, Lisa Leslie e Brittney Griner.

O desempenho de Wilson veio em um jogo físico que deixou seu rosto ensanguentado ao ser atingida várias vezes enquanto se dirigia para o aro, e que atraiu frustrações dos Ases, com a técnica Becky Hammon recebendo uma técnica.

“Eu apenas aceito o que a defesa me dá e apenas o fluxo do jogo”, disse Wilson. “Meus companheiros de equipe realmente me mantiveram à tona.”

Ela se desculpou por suas ações em relação a um dos funcionários “no calor do momento”, acrescentando: “É frustrante… Você só quer a ligação certa. vamos continuar jogando, vamos continuar pressionando. Mas uma coisa sobre nosso vestiário e quem somos, não vamos recuar. não esperamos conseguir nada. Temos que ir lá e levar tudo, então continuaremos pressionando.”

Hammon disse que Wilson estava “machucado da cabeça aos pés” e que seu centro de estrela lhe disse que ela se sentia como se estivesse jogando contra o Dallas Cowboys.

Quanto ao desempenho e posição de Wilson na liga, Hammon destacou sua consistência e liderança.

“E então o jogo dela”, disse Hammon. “Precisamos acertar esse ponto? Quero dizer, ela é a melhor do mundo.”

Wilson marcou 12 dos primeiros 20 pontos de seu time, e Tiffany Hayes fez sua primeira cesta com o uniforme de Las Vegas para construir uma vantagem de 22-6.

Os Ases lideravam por 29-16 no final do primeiro quarto, após acertar 63% de arremessos de campo.

Las Vegas estava à frente por 20 pontos no primeiro tempo, antes de Dallas se recuperar e chegar a 47-42 no intervalo. Wilson terminou o tempo com 20 pontos e nove dos 18 field goals de Las Vegas.

Jackie Young fez uma cesta de 3 pontos em posses consecutivas para ampliar a vantagem do Las Vegas para 63-52. Alysha Clark acrescentou outra cesta de 3 pontos para abrir o placar do quarto período com uma vantagem de 78-61.

Kelsey Plum marcou 20 pontos, e Young, que não participou dos pênaltis por motivo de doença, somou 19 para Las Vegas (5-2). Hayes, que foi titular em todos os 40 jogos pelo Connecticut Sun na temporada passada, marcou 11 pontos para os Ases após ingressar no time na sexta-feira.

Arike Ogunbowale, que liderou os Wings em pontuação em todos os oito jogos, marcou 31 pontos para o Dallas (3-5). Teaira McCowan fez sua primeira cesta de 3 pontos na carreira no primeiro tempo e terminou com 14 pontos e 15 rebotes. Maddy Siegrist também marcou 14 pontos e Monique Billings somou 12.

Wilson tem média de 27,9 pontos e 12,6 rebotes, o primeiro jogador da WNBA a somar pelo menos 25 pontos e 10 rebotes nos primeiros sete jogos. Anteriormente, ninguém mantinha essas médias por mais do que os primeiros quatro jogos de uma campanha.

