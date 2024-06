Al Horford vence o título da NBA com o Celtics no 186º jogo dos playoffs

BOSTON – Depois de jogar mais jogos de playoffs do que qualquer outro jogador na história da liga antes de vencer seu primeiro campeonato da NBA, Al Horford lembrou, há oito anos, de seu primeiro encontro de agência gratuita com o Boston Celtics enquanto subia ao palco no meio do TD Garden. e confetes flutuavam no ar.

“Cara, nunca esquecerei o que Danny Ainge me disse naquela reunião”, disse Horford, 38, sobre o ex-presidente de operações de basquete do Celtics. “Ele disse: ‘Você pode ganhar campeonatos em muitos lugares, mas não há nada como vencer em Boston. Nada como vencer como Celtic.'”

Quando o técnico do Celtics, Joe Mazzula – que é três anos mais novo que o veterano de 17 anos – substituiu Horford no jogo 5 faltando 2:02 para o fim do quarto período e o Boston estava a caminho da vitória por 106-88 sobre o Dallas Mavericks, a torcida deixou o atacante ouvir com uma ovação delirante.

“Ninguém merecia mais do que Al”, disse Jaylen Brown, o MVP das Finais. “Ele tem sido um grande líder não apenas na quadra, mas também fora dela. É uma honra estar ao lado dele. E Al Horford é uma lenda e herói da vida real. Tem sido ótimo ser seu companheiro de equipe. .”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Em seu 186º jogo de pós-temporada na carreira com três times diferentes no Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Boston, Horford marcou 9 pontos, 9 rebotes, 2 assistências e 2 roubos de bola – um dos quais veio ao mergulhar no chão para encurralar a bola e lançar avançou para Brown por um placar fácil que colocou o Celtics em vantagem por 54-39 no final do segundo quarto.

Gary Payton já detinha a marca, jogando 152 jogos na pós-temporada antes de vencer todos com o Miami Heat. Karl Malone detém o recorde de mais jogos da pós-temporada sem título (193).

A decisão de Horford de assinar com o Boston em 2016 coincidiu com a contratação de Brown e veio pouco antes de o Celtics contratar Jayson Tatum em 2017, dando início a uma série de aparições em finais de conferências e duas vagas nas finais em 2022 – quando Boston perdeu para o Golden State Warriors – e o título sobre Dallas.

Com Kristaps Porzingis afastado dos gramados devido a uma lesão na panturrilha durante a maior parte da pós-temporada, o impacto de Horford foi imenso, marcando 22 pontos com 15 rebotes e 5 assistências na vitória por pouco sobre o Cleveland Cavaliers na segunda rodada e somando 23 pontos, 5 rebotes e 3 bloqueios na vitória do Jogo 3 sobre o Indiana Pacers nas finais da Conferência Leste para colocar o Boston em posição de raspar.

“Nós nos apoiamos muito nele”, disse Brown. “Provavelmente demais para sua idade e onde ele está. Ele simplesmente entregou. Tão consistente, tão disciplinado com seu corpo. Nunca reclama, você sabe o que quero dizer. A única coisa que ele faz é contribuir para a vitória.”

Horford, que nasceu em Puerto Plata, na República Dominicana, comemorou o resultado do título com a filha nos braços, enquanto ela segurava uma bandeira dominicana. Ele é o primeiro jogador dominicano a vencer um campeonato da NBA.

Al Horford refletiu sobre o que o ex-executivo do Celtics, Danny Ainge, disse a ele em sua primeira reunião de agência gratuita com Boston: “Ele disse: ‘Você pode ganhar campeonatos em muitos lugares, mas não há nada como vencer em Boston. Nada como vencer como Celtic.’ ” Peter Casey/USA TODAY Esportes

“Uma carreira infernal”, disse o atacante do Celtics, Derrick White. “Carreira tão subestimada. Apenas faz tudo por nós. Não pede nada. Estou muito feliz por ele e estou feliz por poder fazer parte disso. Uma carreira incrível, e este é apenas mais um capítulo disso.”

Horford, que está sob contrato na próxima temporada com o Boston por US$ 9,5 milhões, abordou quanto tempo mais ele considerará jogar após o treino de domingo.

“Para mim, nunca estabeleci um prazo para isso”, disse Horford à ESPN. “Quero ter certeza de que me sinto saudável, que estou gostando do que estou fazendo e, felizmente, tenho o apoio da minha esposa e da minha família. Já me perguntam isso há alguns anos e me sinto bem, quero continuar jogando. Por que não continuar, não quero me limitar?

Pelo que parece, a permanência de Horford seria uma ótima opção para o Celtics.

“Conhecendo o tipo de pessoa que Al é, conhecendo o líder que ele é, mesmo fora da quadra, o pai que ele é, simplesmente a grande pessoa e o grande humano”, disse o armador do Celtics, Jrue Holiday, “eu gostaria corra através de uma parede de tijolos para ele.”