Alex Morgan sai da seleção olímpica de futebol feminino dos EUA no fim da era

Alex Morgan foi deixada de fora da escalação olímpica de 2024 da seleção feminina dos Estados Unidos, marcando o primeiro grande torneio da equipe sem a estrela desde as Olimpíadas de 2008, antes de ela estrear pela equipe.

A treinadora principal da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, divulgou sua lista de 18 jogadoras para as Olimpíadas de Paris de 2024 na quarta-feira, convocando 10 jogadoras que participaram da Copa do Mundo do ano passado.

Morgan, que fará 35 anos na próxima semana, não está entre eles.

As 224 partidas e os 123 gols de Morgan são os maiores números entre jogadores ativos dos EUA e estão em nono e quinto lugar, respectivamente, na história do programa.

Alex Morgan é três vezes atleta olímpico e ajudou os EUA a conquistar o ouro em 2012 em Londres. Robin Alam/Fotos ISI/Getty Images

“Fazer parte da escalação olímpica é um enorme privilégio e uma honra e não há como negar que foi um processo extremamente competitivo entre os jogadores e que houve escolhas difíceis, especialmente considerando o quanto todos trabalharam duro nos últimos 10 meses”, disse Hayes. em um comunicado.

A meio-campista Catarina Macario e a atacante Mallory Swanson entraram na lista olímpica da seleção feminina dos EUA depois de ficarem de fora da Copa do Mundo de 2023 devido a lesões graves.

A escalação de Hayes conta com vários veteranos, incluindo a goleira Alyssa Naeher, a capitã e meio-campista Lindsey Horan e Crystal Dunn – que está listada como atacante, não como zagueira – fazendo sua terceira escalação olímpica.

Hayes assumiu formalmente sua função de treinadora do USWNT no final do mês passado, após aceitar o cargo em novembro. Ela espera guiar o USWNT à sua primeira medalha de ouro olímpica desde os Jogos de Londres de 2012.

Morgan reagiu à exclusão na quarta-feira, dizendo nas redes sociais: “Hoje estou decepcionado por não ter tido a oportunidade de representar nosso país no cenário olímpico. Este será sempre um torneio que está no meu coração e tenho imenso orgulho. sempre que eu colocar o brasão em menos de um mês, estou ansioso para apoiar esta equipe e torcer por eles ao lado do resto do nosso país”.

Hoje, estou decepcionado por não ter a oportunidade de representar nosso país no palco olímpico. Este sempre será um torneio que está perto do meu coração e tenho imenso orgulho toda vez que coloco o brasão. Em menos de um mês, estou ansioso para apoiar esta equipe… pic.twitter.com/NAXmQnNN8B -Alex Morgan (@alexmorgan13) 26 de junho de 2024

Os americanos buscam se recuperar do pior resultado em um grande torneio, após serem eliminados da Copa do Mundo de 2023 nas oitavas de final.

A idade média das atletas olímpicas da seleção feminina dos EUA é de 26,8 anos, segundo a US Soccer, a mais jovem em uma Olimpíada desde 2008 e quatro anos mais nova que a escalação olímpica anterior da equipe.

A zagueira Jenna Nighswonger, o meio-campista Korbin Albert, o meio-campista Sam Coffey e o atacante Jaedyn Shaw fizeram sua primeira escalação para um torneio importante.

Coffey teve um breve susto de lesão no início deste mês, mas voltou a jogar pelo seu clube, o Portland Thorns FC, no sábado.

Albert ganhou um tempo significativo de jogo para o USWNT este ano, mas foi investigado em março por atividades nas redes sociais que pareciam ser anti-LGBTQIA+.

Albert mais tarde se desculpou, e Horan e Morgan dirigiram-se brevemente à mídia do campo seguinte do USWNT para dizer que estavam desapontados e que o assunto seria tratado internamente.

Desde então, Hayes falou sobre a criação de um ambiente inclusivo, algo que ela destacou momentos depois que Albert foi vaiado pelos torcedores da casa no Colorado durante uma partida contra a Coreia do Sul no início deste mês.

“Quero que todos sejam pacientes”, disse Hayes após a partida. “Há muitos jogadores jovens em campo. Eles estão aprendendo, mas querem dar tudo pela camisa; querem dar tudo pelo seu país. Fora de campo, alguns erram, outros têm que aprender. Meu trabalho como um treinador deve ajudar a ensiná-los e orientá-los.

“Queremos criar um ambiente que seja tolerante, que seja respeitoso, que seja inclusivo. Mas quero ter certeza de que quando nossos jogadores vierem e jogarem e representarem a seleção nacional, quero que vocês saibam que sempre terei certeza de educar e fazer as coisas certas nos bastidores para garantir que todos cumpram isso.

“Mas quero ter certeza de que nossos jogadores, quando vierem e jogarem por nós, se sintam apoiados por todos nós. Isso é muito, muito importante para mim. Feliz Orgulho. É um bom mês.”

O atacante veterano Lynn Williams e a goleira Jane Campbell se juntam aos meio-campistas Hal Hershfelt e Croix Bethune como os quatro suplentes do time, que não são atletas olímpicos oficiais, a menos que substituam um jogador do elenco, mas viajarão para a França com o time.

A escalação olímpica do USWNT terá dois jogos juntos antes de partir para a França: 13 de julho contra o México e 16 de julho contra a Costa Rica.

As mulheres norte-americanas abrem os jogos olímpicos em 25 de julho contra a Zâmbia, seguidos pelos jogos da fase de grupos contra a Alemanha e a Austrália.

O USWNT ganhou medalha em todas as sete Olimpíadas que contaram com o futebol feminino, exceto uma, incluindo quatro medalhas de ouro.

Os americanos conquistaram três medalhas de ouro consecutivas em 2004, 2008 e 2012.

Eles conquistaram a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio em 2021.

Escalação da seleção olímpica de futebol feminino dos EUA em 2024 por posição (caps/gols):

GOLEIROS (2): Casey Murphy (Coragem da Carolina do Norte; 19), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars; 104)

DEFENSORES (6): Tierna Davidson (NJ/NY Gotham FC; 58/3), Emily Fox (Arsenal FC, ENG; 49/1), Naomi Girma (San Diego Wave FC; 32/0), Casey Krueger (Washington Spirit; 49/0) , Jenna Nighswonger (NJ/NY Gotham FC; 9/2), Emily Sonnett (NJ/NY Gotham FC; 91/2)

MEIOS DE CAMPO (5): Korbin Albert (Paris Saint-Germain, FRA; 11/0), Sam Coffey (Portland Thorns FC; 17/1), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA; 148/35), Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC; 100/24), Catarina Macário (Chelsea FC, ENG; 19/8)

AVANÇADOS (5): Crystal Dunn (NJ/NY Gotham FC; 147/25), Trinity Rodman (Washington Spirit; 38/7), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC; 14/7), Sophia Smith (Portland Thorns FC; 48/19), Mallory Swanson (Estrelas Vermelhas de Chicago; 92/34)

Suplentes: A goleira Jane Campbell, o meio-campista Hal Hershfelt, a meio-campista Croix Bethune e a atacante Lynn Williams.